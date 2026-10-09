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Alkollü motosiklet sürücüsünün kaçış girişimi 235 bin lira ceza ve ehliyet iptaliyle sonlandı

Bursa Osmangazi'de alkol denetiminden kaçmaya çalışırken yakalanan motosiklet sürücüsü 1.02 promil çıktı; 235 bin lira idari para cezası verildi, ehliyeti iptal edildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alkollü motosiklet sürücüsünün kaçış girişimi 235 bin lira ceza ve ehliyet iptaliyle sonlandı

Denetimde yaşananlar:

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürülen alkol denetimleri sırasında merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Denetimi gören, 52 AGT plakalı motosikletin sürücüsü Anıl Ç., önce ters istikamete doğru kaçış girişiminde bulundu.

Kaçışın başarılı olmayacağını anlayan sürücü kısa süre sonra durdu. Ekiplerin yaptığı alkol testinde sürücünün 1.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosiklet, ekipler tarafından otoparka çekildi ve sürücü ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Sürücü beyanları ve uygulanan yaptırımlar:

Sürücü ile polis arasında yaşanan diyalog basına da yansıdı. Anıl Ç., "Abi ben kaçmaya çalışmadım. Bu scooterla nasıl kaçayım" diyerek kaçış iddiasını reddetti. Polis memurunun "Yakaladık zaten" demesi üzerine sürücü, "Kaçmak istesem kaçardım ki" şeklinde konuştu.

Kameranın kayda aldığı anlarda Anıl Ç., "Ehliyetsiz de süreriz, sıkıntı yok" ifadelerini kullandı. Polis memuru ise muhtemel yaptırımlara dikkat çekerek "Yakalanırsan 200 bin lira yersin" dedi; sürücünün cevabı, "Bundan sonra durmam zaten" oldu.

Uygulanan idari işlemler kapsamında sürücüye üç farklı maddeden toplam 235 bin lira idari para cezası kesildi ve sürücünün ehliyeti iptal edildi. Sürücü, kamera önünde "Türk Polis Teşkilatı’na beni yakaladıkları için teşekkür ederim" diyerek yakalanmayı kabul etti ve "Alkollü araç kullanmayın, ben kullandım pişmanım" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası motosiklet otoparka çekildi, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücü basına, evine gidip uyuyacağını ve ertesi gün işbaşı yapacağını söyledi; ehliyeti iptal edilen sürücünün sözleri arasında geleceğe yönelik "Bir tane motosiklet bulacağız artık" beyanı da yer aldı.

BURSA&#039;DA ALKOL DENETİMİ YAPAN EKİPLERİ GÖREN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ÖNCE TERS YÖNDEN KAÇMAYI...

BURSA'DA ALKOL DENETİMİ YAPAN EKİPLERİ GÖREN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ÖNCE TERS YÖNDEN KAÇMAYI DENEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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