Fenerbahçe'den Roma sınavı öncesi son prova: Can Bartu'da taktik mesaisi

hazırlıklar tamamlandı:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın saat 19.45'te karşılaşacağı Roma randevusu öncesi son antrenmanını tamamladı. Çalışma, futbolcuların maç temposuna hazırlığı ve taktik detayların pekiştirilmesine odaklandı.

idmanın yapısı ve içeriği:

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Bu bölümde ekip dinamik ısınma ve hareketlilik çalışmaları ile enerjiyi yükseltti. Basına kapalı bölümde ise maç taktiği üzerinde duruldu, takımın oyun organizasyonları ve maç içi senaryolar prova edildi.

oyuncu durumu ve eksikler:

Öte yandan sakatlığı süren İspanyol oyuncu Marco Asensio takımdan ayrı çalışma yaptı. Kulüp, Asensio'nun durumu hakkında detaylı bilgi paylaşmadı; teknik heyetin maç kadrosunu son antrenman sonrası netleştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'ndeki son çalışmanın ardından Roma maçına odaklanmış durumda; takım son hazırlıklarını tamamlayıp maç günü için kampa girecek.

Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla Roma maçının hazırlıklarını tamamladı.