Motor arızası sonrası denize inen uçak Pazar Sahil Güvenlik Limanı'na taşındı

Olayın gelişimi:

Gürcistan'ın Batum kentinden kalkan özel uçak, motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yaptı. Uçağın denize inişinin ardından bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Operasyon ve çekme işlemi:

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla, denize iniş yapan uçak bulunduğu noktada yapılan incelemelerin ardından bağlanarak çekildi. Uçak, Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Limanı'na götürüldü.

İnceleme süreci:

Denizde ve iniş bölgesinde yapılan kontroller ile tespit çalışmaları tamamlandı; çekme ve nakil işlemleri sahil güvenlik ve deniz polisi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Rize açıklarına acil iniş yapan uçak limana çekildi