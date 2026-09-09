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Motor arızası sonrası denize inen uçak Pazar Sahil Güvenlik Limanı'na taşındı

Gürcistan'ın Batum kentinden kalkan özel uçak motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yaptı; Sahil Güvenlik ve deniz polisi uçağı Pazar limanına çekti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Motor arızası sonrası denize inen uçak Pazar Sahil Güvenlik Limanı'na taşındı

Olayın gelişimi:

Gürcistan'ın Batum kentinden kalkan özel uçak, motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yaptı. Uçağın denize inişinin ardından bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Operasyon ve çekme işlemi:

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla, denize iniş yapan uçak bulunduğu noktada yapılan incelemelerin ardından bağlanarak çekildi. Uçak, Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Limanı'na götürüldü.

İnceleme süreci:

Denizde ve iniş bölgesinde yapılan kontroller ile tespit çalışmaları tamamlandı; çekme ve nakil işlemleri sahil güvenlik ve deniz polisi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Rize açıklarına acil iniş yapan uçak limana çekildi

Rize açıklarına acil iniş yapan uçak limana çekildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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