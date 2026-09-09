Phaselis'te 575 metrelik deniz bariyeri ve çöp kaparlar devreye girdi

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Phaselis Antik Kenti Güney Limanı'nda, deniz yüzeyindeki atıkların yayılımını engellemek ve ekosistemi korumak amacıyla yeni önlemler hayata geçirildi. Törenle hizmete alınan sistem kapsamında 575 metre uzunluğunda deniz bariyeri ile yüzey atıklarını toplamak için kullanılacak 2 adet uzaktan kumandalı çöp kapar devreye sokuldu.

uygulamanın detayları:

Kurulan bariyerin amacı, denize karadan ya da teknelerden karışan atıkların açık denize yayılmasını sınırlamak ve toplama çalışmalarını etkinleştirmektir. Uzaktan kumandalı çöp kaparlar ise bariyerin sınırlandırdığı alanda biriken plakaları ve yüzey atıklarını toplayacak şekilde tasarlandı. Vali Hulusi Şahin, uygulamanın ilk örneğinin Kemer Phaselis Koyu'nda gerçekleştirildiğini belirterek, "Bariyer uygulamamızın ilkini Kemer Phaselis Koyu’muzda gerçekleştirdik. 575 metre uzunluğunda bariyerimiz takıldı. Ayrıca iki tane de uzaktan kumandalı çöp kapar temin edildi" dedi.

gelecek adımlar ve iş birliği:

Vali Şahin, projenin Antalya geneline yaygınlaştırılacağını ve bunun için kurumlarla iş birliği yapılacağını vurguladı. "Antalya Ticaret ve Sanayi Odasıyla Antalya’daki bütün ırmakların ağızlarına bu tarzda bariyer uygulamasına yönelik bir protokol imzalayacağız. Sadece finansal destek yetmiyor, aynı zamanda bunun işletilmesi lazım. Bu konuda da Büyükşehir Belediyemiz de protokolün bir tarafı olacak ve işletilmesini de ilçe belediyeleriyle organize bir şekilde yapacak" sözleriyle, uygulamanın devamlılığı ve işletilmesine dikkat çekti.

kaynağında önleme hedefi:

Yetkililer, bu tür bariyer ve toplama araçlarının Phaselis’in doğal ve tarihî değerlerini korumaya doğrudan katkı sağlayacağını belirtiyor. Ancak çalışmaların nihai hedefinin denize ulaşan atıkları toplamak değil, atıkları kaynağında önlemek olduğunun altı çizildi. Vali Şahin, "Asıl hedefimiz atıkları kaynağında önlemek. Sıfır Atık Vakfımızla İstanbul’da bir çalışma yaptık. COP31 çerçevesinde atıkların geri dönüşümü, kaynağında bertaraf edilmesi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yeni bariyer ve çöp kapar sisteminin hem yerel deniz ekosisteminde hem de tarihî mirasın korunmasında etkili bir adım olduğunu, aynı zamanda toplumda deniz kirliliğine karşı farkındalığı artırmayı amaçladığını belirtiyor.

ANTALYA MAVİ AKDENİZ İNİSİYATİFİ KAPSAMINDA PHASELİS ANTİK KENTİ GÜNEY LİMANI'NDA 575 METRE UZUNLUĞUNDA DENİZ BARİYERİ SİSTEMİ İLE 2 ADET ÇÖP KAPAR HİZMETE ALINDI.