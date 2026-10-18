Alkollü sürücünün 'teşkilat mısınız?' sorusuna polisten yanıt

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı'nda kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çıkmasıyla başlayan olay, yapılan incelemeler sonucu sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilmesiyle soruşturmaya dönüştü. Kazada yaralanan olmazken, ilk aşamada sürücünün kaza yerini terk ettiği öne sürüldü.

Kaza ve ilk müdahale:

Sürücü A.E. yönetimindeki 38 YC 579 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan olmadığını belirledi.

Kaza yerinde ilk ifadede, A.E. ve yanında bulunan yolcu arkadaşının, sürücü olarak farklı bir kişinin olduğunu veya sürücünün olay yerini terk ettiğini iddia ettiği öğrenildi. Bu beyan ekipleri şüphelendirdi ve bölgedeki kamera kayıtları incelemeye alındı.

Kamera görüntüsü ve yaşananlar:

Polis ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi, araç sürücüsünün A.E. olduğunu ortaya koydu. Bu tespit sonrası A.E. ile kaza yerine gelen kardeşi M.E. arasında kısa süreli bir kavga yaşandı; kavga yatıştırıldıktan sonra iki kardeş, ekiplerle işbirliği yapmakta zorluk çıkardı.

Alkol testi yapılmak istendiğinde A.E., alkolmetreyi üflemeyi reddederek "Teşkilat mısınız?" diye sordu. Buna karşılık görevli trafik polisi anlamlı ve kısa bir yanıt vererek "Polis teşkilatıyız." dedi.

Karakola götürülen A.E. hakkında yapılan kontrollerde, sürücünün 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu ve ehliyetsiz bulunduğu belirlendi. Sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden toplam 265 bin TL idari para cezası uygulandı ve hakkında "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca sürücünün kendisi olduğunu iddia eden M.E. hakkında da yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle adli işlem yapılacağı bildirildi. Kaza yapan otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Olay, ekiplerin kamera incelemesi ve sahadaki tespitleri sayesinde sürücünün gerçek durumunun ortaya çıkarılmasıyla sonlandı; soruşturma adli ve idari boyutlarıyla sürdürülüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI. KAZA SONRASI KENDİSİNİN SÜRÜCÜ OLMADIĞINI, KARDEŞİNİN DİREKSİYON BAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEYEN ŞAHSIN YALANI EKİPLERİN KAMERA İNCELEMESİNİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI. KAZA YERİNDE ÖNCE KAVGA EDEN SÜRÜCÜ VE KARDEŞİ ARDINDAN GÖREV BAŞINDAKİ POLİS EKİPLERİNE ZORLUK ÇIKARIRKEN, YAPILAN KONTROLLERDE KAZA YAPAN SÜRÜCÜNÜN 1.00 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ. POLİS EKİPLERİNE ‘TEŞKİLAT’ MISINIZ? DİYEN SÜRÜCÜYE TRAFİK POLİSİ ‘POLİS TEŞKİLATIYIZ’ DİYEREK, ANLAMLI BİR CEVAP VERDİ. EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE İLGİLİ MADDELERDEN TOPLAMDA 265 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.