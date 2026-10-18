Ataşehir'de kuyruklar, indirimler ve hediye çekleriyle açılış izdihamı

Ataşehir'de yeni şubenin açılışı büyük ilgi gördü

Ataşehir'de hizmete giren 10 bin metrekarelik zincir marketin açılışı, sabah erken saatlerde başlayan kuyruklarla dikkat çekti. Mağaza çevresini saran metrelerce sıra, açılışla birlikte şiddetli bir yoğunluğa dönüştü; dron ile çekilen görüntüler kuyruğun uzunluğunu gözler önüne serdi. Firma yetkililerinin açıkladığına göre ilk günde 60 bine yakın ziyaretçi mağazayı tercih etti.

Açılış günü izdihamı:

Market, Ataşehir'deki 15. şubesi olarak hizmete girerken, dünyaca ünlü markalarda uygulanan özel indirimler, hediye çekleri ve çekiliş duyuruları vatandaşları erken saatte mağaza önüne çekti. AVM etrafını saran kuyruk açılışla birlikte içeriye akın eden kalabalığın oluşmasına neden oldu. İçeride alışveriş yapan müşteriler için ayrılan alanlar yoğunluktan zaman zaman yetersiz kaldı; market arabalarının bile serbestçe hareket edemeyeceği anlar yaşandı.

Et, palamut ve kampanya detayları:

Et reyonları ve palamut, açılışta en çok ilgi gören ürün grupları oldu. Palamut tanesi 49,90 TL fiyatla satışa sunulurken, vatandaşlar birden fazla palamut satın aldı. Kırmızı et fiyatları arasında dana kıyma 549 TL, dana kuşbaşı 699 TL ve kasap köfte 966 TL ön plana çıktı. Beyaz et ürünlerinde ise piliç fileto 179,90 TL ve bütün tavuk 84,90 TL gibi cazip fiyatlar yer aldı. Elektronikten ayakkabıya, temel gıdadan şarküteriye kadar yüzlerce üründe uygulanan indirimlerin 25 Ekim'e kadar devam edeceği duyuruldu.

Mağaza yetkilileri, açılış kampanyasının kapsamını detaylandırdı. Açılış kapsamında ilk bin müşteriye bin TL değerinde hediye çeki verilirken, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında belirlenen ürünlerden 200 TL ve üzeri alışveriş yapanlar arasında yapılacak çekilişte iki otomobil hediye edileceği açıklandı.

Firma yetkilisinin değerlendirmesi:

Firma yetkilisi Uğruz Ekiz, yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Açılışta çok büyük bir ilgi oldu. Bu yoğun ilgiden dolayı halkımıza teşekkür ediyoruz. Bin TL'lik hediye çeki verdik. Otomobil çekilişimiz var. Taze ürünler. On binlerce çeşitle müşterimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 10 bin metrekarelik alışveriş ve 3 bin 500 araçlık otopark alanımız bulunmakta. 40 bin çeşit ürünle dünya markaları, yerli markalar, taze ürünlerle halkımızı buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Açılışı izleyen yoğunluğun ardından mağaza yetkilileri operasyonu sürdürme, stok ve kasa düzenlemeleri konusunda tedbirleri artırdıklarını bildirdi. Kampanya süresince talebin yüksek olması beklenirken, yetkililer müşterilere güvenli ve düzenli alışveriş koşulları sağlamak için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Zincir market açılışında indirim izdihamı: Kuyruk böyle görüntülendi