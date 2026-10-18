Öğrenciler Didim ve Milet'in antik mirasını adım adım keşfetti

Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler kültürle kaynaştı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Adnan Menderes Yurdunda kalan ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler, Gelin Tanış Olalım projesi kapsamında Didim Apollon Tapınağı ile Milet Antik Kenti’ni ziyaret etti. Düzenlenen gezi, öğrencilerin kentle ve birbirleriyle daha hızlı uyum sağlamasını hedefledi.

projenin amacı:

Gezi programı, Aydın’da üniversite hayatına yeni başlamış gençlerin uyum süreçlerini desteklemek ve şehrin tarihi ile kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla planlandı. Katılımcılar, rehber eşliğinde antik alanları gezerek hem bilgi edindi hem de ortak ilgi alanları üzerinden kaynaşma fırsatı buldu.

gezinin katkıları:

Didim Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti’ndeki ziyaretler, öğrencilerin kentin önemli kültürel miraslarını yakından görmesini sağladı. Etkinlik boyunca öğrencilerin yeni yaşamlarına adapte olmalarına yardımcı olacak sosyal etkileşimler öne çıktı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin uyum süreçlerinin desteklendiği ve keyifli bir kültür gezisi gerçekleştirildiği ifade edildi.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ADNAN MENDERES YURDUNDA KALAN VE YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER, "GELİN TANIŞ OLALIM" PROJESİ KAPSAMINDA DİDİM APOLLON TAPINAĞI İLE MİLET ANTİK KENTİ'Nİ GEZDİ.