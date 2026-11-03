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İnegöl'de 18 noktada ücretsiz wi-fi ile dijital erişim yaygınlaşıyor

İnegöl Belediyesi, 18 noktada sunduğu ücretsiz Wi‑Fi ile vatandaşlara güvenli ve hızlı internet sağladı; 2026'da 248.736 kullanıcı hizmet aldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Emre Koç

İnegöl'de 18 noktada ücretsiz wi-fi ile dijital erişim yaygınlaşıyor

İnegöl Belediyesi, kent genelinde ücretsiz internet erişimi sağlıyor

İnegöl Belediyesi, şehir merkezindeki meydanlardan kültür ve gençlik merkezlerine kadar toplam 18 noktada ücretsiz Wi‑Fi altyapısı kurarak vatandaşlara güvenli ve hızlı internet erişimi sunuyor. Hizmet, günlük iletişimden eğitime, kültür ve sanat etkinliklerine kadar farklı ihtiyaçlara cevap veriyor.

hizmetin kapsadığı noktalar:

Ücretsiz erişim, Yeni Yaşam Alanı Nöbetçi Kitaphane, Konak Kitaphane, 15 Temmuz Meydanı, Sarraflar Çarşısı, Uzun Sokak, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi, Sani Konukoğlu Konferans Salonu, Kent Konseyi Binası, Gastro Restoran, Kanal İnegöl, Cerrah Bilgi Kültür Evi, DOSTUM Tesisleri, Belediye Hizmet Binası, Kent Müzesi, Nikah Salonu, Akıllı Durak, Sergi Salonu ve Gençlik Merkezi olmak üzere 18 farklı noktada vatandaşların kullanımına sunuluyor.

kullanım verileri:

2026 yılı istatistikleri, hizmete olan talebi ortaya koyuyor: ücretsiz Wi‑Fi ağından toplam 248.736 kullanıcı yararlandı ve toplam oturum sayısı 246.988 olarak kaydedildi. Son 12 aylık dönemde ağ üzerinden tüketilen veri miktarı ise 229.571,86 GB olarak bildirildi; bu değer yaklaşık 229,6 terabayt seviyesine karşılık geliyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dijital hizmetlerin kent yaşamını desteklemesinin önemine vurgu yaptı. Taban, "Dünya çok hızlı bir dijital değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Biz de İnegöl olarak bu değişimi yakından takip eden değil, şehrimizin geleceğine yön verecek şekilde bu sürecin bir parçası olan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca hizmetin amacının sadece internet sağlamak olmadığını; eğitim, kültür ve sosyal yaşamda dijital fırsatların erişilebilir hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

İNEGÖL BELEDİYESİ, ŞEHRİN 18 FARKLI NOKTASINDA SUNDUĞU ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİYLE VATANDAŞLARI...

İNEGÖL BELEDİYESİ, ŞEHRİN 18 FARKLI NOKTASINDA SUNDUĞU ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİYLE VATANDAŞLARI GÜVENLİ VE HIZLI İNTERNETLE BULUŞTURUYOR. 2026 YILI VERİLERİNE GÖRE HİZMETTEN TOPLAM 248 BİN 736 KULLANICI YARARLANIRKEN, SON 12 AYDA 229 BİN 571 GİGABAYT İNTERNET TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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