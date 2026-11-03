Dolar 49,9890 +0,03%
Euro 55,9908 +0,11%
Bist 10.913,75 -0,44%
Altın Gram 6.279,74 -1,57%
EUR/USD 1,1194 +0,03%
Brent Petrol 106,92 +2,05%
--°

Datça Kazım Yılmaz MYO öğrencileri Gastrofest 2026'da üniversiteye ikincilik kazandırdı

Datça Kazım Yılmaz MYO aşçılık öğrencileri Dr. Yusuf Yiğit ve Öğr. Gör. Emine Ay Yiğit yönetiminde, Gastrofest 2026'da 2.'lik kupası ve toplam 9 madalya kazandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Datça Kazım Yılmaz MYO öğrencileri Gastrofest 2026'da üniversiteye ikincilik kazandırdı

Datça Kazım Yılmaz MYO öğrencileri Gastrofest 2026'da üniversiteye ikincilik kazandırdı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri, Bodrum'da düzenlenen ve birçok ülkenin yarışmacı olarak davet edildiği Gastrofest 2026'da önemli bir başarı elde etti. Akademisyenler Dr. Yusuf Yiğit ve Öğr. Gör. Emine Ay Yiğit eşliğinde hazırlanan ekip, 'Yılın En İyi Üniversitesi' kategorisinde 2.'lik kupası ve bronz madalya kazandı. Okulun daha önce 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye birinciliği elde ettiği anılar bu başarıyı taçlandırdı.

yarışma ve alınan dereceler:

Ekip olarak Dilber Hazal Tatar, Ecrin Oğuz ve Asya Nur Çetin 'Yılın En İyi Üniversitesi' kategorisinde ikinci olup kupa ve bronz madalya aldı. Bireysel kategorilerde ise Eylül Bursa hem 'balık' hem de 'başlangıç' kategorilerinde iki bronz madalya, Şahende Azra Yüzer 'tatlı' kategorisinde bronz madalya, Ahmet Mısır 'makarna' kategorisinde bronz madalya ve Hasan Akkaya 'ana yemek' kategorisinde bronz madalya kazandı. Ayrıca Dilber Hazal Tatar, 'kümes hayvanları' kategorisinden de bronz madalya alarak çift ödüllü oldu. Takımı Furkan Altun, Ada Sarıçiçek ve Alper Arslan yardımcı öğrenciler olarak destekledi.

okulun geçmişi ve jüri takdiri:

Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu kez de jüri üyelerinin takdirini kazanarak üniversiteyi başarılı şekilde temsil etti. MYO ekibi turnuvayı toplam 9 madalya ve 1 kupa ile tamamladı ve okuldaki istikrarlı başarı grafiğini sürdürdü.

DATÇA KAZIM YILMAZ MYO’DAN GASTROFEST’TE 2’NCİLİK KUPASI

DATÇA KAZIM YILMAZ MYO’DAN GASTROFEST’TE 2’NCİLİK KUPASI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl’de uluslararası ticarette nitelikli işgücü yetiştirme programı başladı
images

Genç kuaför adayları huzurevinde saç, cilt ve tırnak bakımı yaptı
images

Okullarda güvenlik bilinci: Sinop’ta öğrencilere polis eğitimleri
images

Kütahya'da dijital gönüllülüğün yeni adresi 'İyilik Var' tanıtıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karayolunda tehlikeli oyun: otomobil defalarca kamyonun önünde fren yaptı

Zonguldak'tan tek sağlık çağrısı: insan, hayvan ve çevre birlikte korunmalı

Süpermarketten pantolonlarına kilolarca peynir gizleyen çiftin Eyüpsultan'daki rahat tavrı kamerada

Tavşanlı'da minibüsün arkadan çarptığı akülü engelli aracı sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı