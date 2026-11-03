Datça Kazım Yılmaz MYO öğrencileri Gastrofest 2026'da üniversiteye ikincilik kazandırdı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri, Bodrum'da düzenlenen ve birçok ülkenin yarışmacı olarak davet edildiği Gastrofest 2026'da önemli bir başarı elde etti. Akademisyenler Dr. Yusuf Yiğit ve Öğr. Gör. Emine Ay Yiğit eşliğinde hazırlanan ekip, 'Yılın En İyi Üniversitesi' kategorisinde 2.'lik kupası ve bronz madalya kazandı. Okulun daha önce 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye birinciliği elde ettiği anılar bu başarıyı taçlandırdı.

yarışma ve alınan dereceler:

Ekip olarak Dilber Hazal Tatar, Ecrin Oğuz ve Asya Nur Çetin 'Yılın En İyi Üniversitesi' kategorisinde ikinci olup kupa ve bronz madalya aldı. Bireysel kategorilerde ise Eylül Bursa hem 'balık' hem de 'başlangıç' kategorilerinde iki bronz madalya, Şahende Azra Yüzer 'tatlı' kategorisinde bronz madalya, Ahmet Mısır 'makarna' kategorisinde bronz madalya ve Hasan Akkaya 'ana yemek' kategorisinde bronz madalya kazandı. Ayrıca Dilber Hazal Tatar, 'kümes hayvanları' kategorisinden de bronz madalya alarak çift ödüllü oldu. Takımı Furkan Altun, Ada Sarıçiçek ve Alper Arslan yardımcı öğrenciler olarak destekledi.

okulun geçmişi ve jüri takdiri:

Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu kez de jüri üyelerinin takdirini kazanarak üniversiteyi başarılı şekilde temsil etti. MYO ekibi turnuvayı toplam 9 madalya ve 1 kupa ile tamamladı ve okuldaki istikrarlı başarı grafiğini sürdürdü.

DATÇA KAZIM YILMAZ MYO’DAN GASTROFEST’TE 2’NCİLİK KUPASI