Yenipazar'da ekran ötesi bağımlılık tartışılacak: birey, aile ve toplum odağında

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, teknoloji bağımlılığına dair farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen konferansın konuşmacısı Doç. Dr. Mutlu Adak olacak. Etkinlik, bağımlılıkla mücadele kapsamında yerel düzeyde tartışma başlatmayı hedefliyor ve yalnızca ekran başında geçirilen süreye odaklanmayacak; bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki çok yönlü etkileri masaya yatırılacak.

etkinlik detayları:

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlik, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Yenipazar Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Yerel yetkililer ve okul yönetimi, halka açık bu oturuma tüm vatandaşları davet etti.

konferansın gündemi ve vurgu:

Konferansta dijital dünyanın günlük yaşamda yarattığı dönüşümler, azalan yüz yüze iletişim alışkanlıkları ve teknoloji kullanımının davranışlar üzerindeki etkileri ayrıntılı biçimde ele alınacak. Konuşmada teknolojiden tamamen uzaklaşmanın değil, teknolojinin bilinçli ve kontrollü kullanımı üzerinde durulacak; aile içi iletişimi güçlendirecek pratik yaklaşımlar ile gençlerde riskleri azaltmaya yönelik tedbirler tartışılacak.

Etkinlik, Yerel Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bağımlılıkla mücadele programının bir parçası olarak planlanmış olup, katılımcılara gözlem ve uygulamaya dönük bilgiler sunması amaçlanıyor. Yetkililer, özellikle aileleri ve eğitimcileri konferansa katılarak tartışmaya dahil olmaya çağırdı.

AYDIN'IN YENİPAZAR İLÇESİNDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA DİKKAT ÇEKMEK VE BU KONUDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA DOÇ. DR. MUTLU ADAK'IN KATILIMIYLA KONFERANS DÜZENLENECEK.