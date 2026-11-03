Bayburt'ta mantı atölyesi: koruma altındaki çocuklar gönüllülerle birlikte üretti

Etkinliğin amacı ve organizasyon:

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, İyilik Var projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı proje çerçevesinde, çocukların isteği üzerine İyilik Var internet sitesi aracılığıyla gönüllü iş birliği sağlandı.

Atölye çalışmasının akışı:

Grup sorumlusunun eşlik ettiği etkinlikte çocuklar, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden mantı yapımının aşamalarına katıldı. Katılımcılar hamur açtı, iç harcı yerleştirdi ve mantıları hazırlayarak uygulamalı deneyim elde etti.

Sosyal ve kültürel katkılar:

Etkinlik, geleneksel yemek kültürünün yaşatılmasına katkı sunarken çocukların birlikte üretmesi, paylaşması ve keyifli vakit geçirmesi için ortam oluşturdu. Ayrıca etkinlik, çocukların toplumsal dayanışma içinde yer almasını ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledi.

BAYBURT’TA KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİK DÜZENLENDİ