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Bayburt'ta mantı atölyesi: koruma altındaki çocuklar gönüllülerle birlikte üretti

Bayburt'ta koruma altındaki çocuklar 'İyilik Var' projesiyle gönüllülerle mantı yaptı; etkinlik paylaşma ve geleneksel lezzeti yaşatma amacı taşıdı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt'ta mantı atölyesi: koruma altındaki çocuklar gönüllülerle birlikte üretti

Etkinliğin amacı ve organizasyon:

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, İyilik Var projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı proje çerçevesinde, çocukların isteği üzerine İyilik Var internet sitesi aracılığıyla gönüllü iş birliği sağlandı.

Atölye çalışmasının akışı:

Grup sorumlusunun eşlik ettiği etkinlikte çocuklar, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden mantı yapımının aşamalarına katıldı. Katılımcılar hamur açtı, iç harcı yerleştirdi ve mantıları hazırlayarak uygulamalı deneyim elde etti.

Sosyal ve kültürel katkılar:

Etkinlik, geleneksel yemek kültürünün yaşatılmasına katkı sunarken çocukların birlikte üretmesi, paylaşması ve keyifli vakit geçirmesi için ortam oluşturdu. Ayrıca etkinlik, çocukların toplumsal dayanışma içinde yer almasını ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledi.

BAYBURT’TA KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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