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Emirdağ'da taşımalı eğitimde güvenlik ve koordinasyon öncelikli değerlendirildi

Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nde taşımalı eğitimin işleyişi, öğrenci ulaşımı ve servis güvenliği masaya yatırıldı; koordinasyon güçlendirilecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Emirdağ'da taşımalı eğitimde güvenlik ve koordinasyon öncelikli değerlendirildi

taşımalı eğitimin değerlendirilmesi toplantısı yapıldı

Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki uygulamaların gözden geçirilmesi amacıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, daha düzenli ve güvenli bir eğitim-öğretim süreci sağlamak için yürütülen çalışmaların ele alınmasına odaklandı.

toplantı ve katılımcılar:

Emirdağ Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz başkanlık etti. Çalışma, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Pınar ile taşıma merkezi okul müdürlerinin katılımıyla sürdürüldü. Katılımcılar, uygulamaların sahadaki yansımalarını ve okul yöneticilerinin gözlemlerini paylaştı.

gündem: süreçler, sorunlar ve tedbirler

Görüşmede taşımalı eğitim uygulamaları, öğrenci ulaşım süreçleri, servis hizmetlerinin işleyişi ve karşılaşılan sorunlar ayrıntılı şekilde tartışıldı. Okul müdürlerinin ilettiği öneriler doğrultusunda, servis güvenliği, güzergâh planlaması ve zaman yönetimi gibi konularda alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, öğrencilerin eğitim kurumlarına güvenli ve sağlıklı şekilde ulaşmalarının önemi vurgulandı ve kurumlar arası iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin adımlar üzerinde duruldu. İlgili birimler arasında bilgi paylaşımının artırılmasının, hizmet kalitesi ve etkinliğe olumlu katkı yapacağı ifade edildi.

Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim hizmetlerinin etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmeleri ve destekleyici çalışmaları sürdüreceğini bildirdi.

EMİRDAĞ’DA TAŞIMA MERKEZİ OKUL MÜDÜRLERİYLE ‘DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’ YAPILDI. DÜZENLENEN...

EMİRDAĞ’DA TAŞIMA MERKEZİ OKUL MÜDÜRLERİYLE ‘DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’ YAPILDI. DÜZENLENEN TOPLANTIDA: İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜRKAN EMEKSİZ; İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ RAMAZAN PINAR VE TAŞIMA MERKEZİ OKUL MÜDÜRLERİ KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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