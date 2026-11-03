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İstanbul barajlarında toparlanma işareti: doluluk bir ayda yüzde 14,86 arttı

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı 3 Ekim'den 2 Kasım'a yüzde 39,04'ten 54,17'ye yükseldi; artış barajlar arasında farklılık gösteriyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:03

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İstanbul barajlarında toparlanma işareti: doluluk bir ayda yüzde 14,86 arttı

aylık değişim:

İstanbul’a su sağlayan barajlarda son haftalardaki yağışların etkisiyle doluluk oranlarında belirgin bir yükseliş kaydedildi. İSKİ verilerine göre 3 Ekim’de yüzde 39,04 olan genel doluluk oranı, 2 Kasım’da yüzde 54,17 olarak ölçüldü. Bu, yaklaşık bir aylık dönemde yüzde 14,86’lık bir artış anlamına geliyor.

Ancak artışın barajlar arasında homojen olmadığı, bazı tesislerde seviyelerin çok daha yüksek ya da çok daha düşük kaldığı dikkat çekiyor. Genel ortalama yükselse de su rezervlerinin dağılımındaki dengesizlik sürdü.

barajlarda dağılım:

İSKİ verileri, İstanbul’un 10 barajından 5’inin doluluk oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu gösteriyor. Darlık yüzde 90,23, Ömerli yüzde 78,35, Alibey yüzde 70,87, Elmalı yüzde 65,79 ve Istrancalar yüzde 61,25 seviyelerinde.

Diğer tarafta Terkos yüzde 39,69, Sazlıdere yüzde 33,86, Büyükçekmece yüzde 32,36 düzeylerinde bulunuyor; en düşük doluluklar ise Kazandere yüzde 4,05 ve Pabuçdere yüzde 2,96 olarak kaydedildi.

geçen yıl karşılaştırması:

Bir yıllık karşılaştırma da olumlu bir değişimi ortaya koyuyor. İSKİ verilerine göre 2 Kasım 2025’te yüzde 22,54 olan genel doluluk, 2 Kasım 2026’da yüzde 54,17 olarak gerçekleşti; böylece yıllık bazda yüzde 31,63 artış görüldü.

Bu veriler, sonbahar yağışlarının barajlara ciddi katkı sağladığını gösterse de, su yönetimi açısından bölgesel dengesizliklerin giderilmesinin önemini vurguluyor. İlerleyen haftalarda yağışların devamı ve tüketim eğilimleri izleyecek kilit değişkenler olacak.

İSTANBUL&#039;A SU SAĞLAYAN BARAJLARDA SON HAFTALARDA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN DOLULUK...

İSTANBUL'A SU SAĞLAYAN BARAJLARDA SON HAFTALARDA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN DOLULUK ORANLARINDA YÜKSELİŞ YAŞANDI. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) VERİLERİNE GÖRE, 3 EKİM'DE YÜZDE 39,04 OLARAK ÖLÇÜLEN GENEL DOLULUK ORANI, 2 KASIM İTİBARIYLA YÜZDE 54,17'E YÜKSELDİ. (ARŞİV)

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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