Almanya’da yeni yasayla vicdani ret akını sürüyor

artışın boyutları ve rakamlar:

Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi (BAFzA) verilerine göre, 1 Ocak-31 Ekim 2026 döneminde askerlik hizmeti yapmak istemediğini resmi olarak beyan edenlerin sayısı 16 bin 869 oldu. Bu rakam, 2025 yılındaki toplam 3 bin 879 başvuruya kıyasla dört kattan fazla bir artışa işaret ediyor.

BAFzA verileri ayrıca 2024'te 2 bin 249, askerlik hizmetinin askıya alındığı 2011 yılında ise 4 bin 348 vicdani ret başvurusu kaydedildiğini gösteriyor. Mevcut eğilim korunursa, 2026 yılının tamamında vicdani retçi sayısının 25 binin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

nedenler ve itiraz gerekçeleri:

Başvurulardaki hızlı artışta, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni askerlik hizmet yasası merkezi rol oynuyor. Yasanın getirdiği düzenlemeler ve askerlik konusundaki kamu tartışması, gençlerin kararsızlığını ve itiraz eğilimlerini artırdı. Ayrıca NATO ile Rusya arasındaki gerilim, Berlin-Moskova hattında yükselen tansiyon ve gelecekte zorunlu askerliğe dönülebileceği beklentileri vicdani ret başvurularını tetikleyen faktörler arasında sayılıyor.

Başvuranlar arasında, orduda artan taciz ve ayrımcılık vakalarına dair endişeler de öne çıkıyor. Bunun yanında, yeni yasa kapsamında 18 yaşını dolduran gençlere gönderilen anket formlarına verilen cevap oranının düşük kalması, gönüllü askerlik sisteminde istikrar sağlamayı zorlaştırıyor.

bakanlık açıklamaları ve ordunun hedefleri:

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı açıklamada gönüllü askerlik uygulamasının olumlu sonuç verdiğini ve zorunlu askerliğe geri dönülmesine gerek kalmayabileceğini belirtti. Pistorius, gönüllü askerlikteki artış sayesinde Alman Silahlı Kuvvetleri personel sayısının 190 bine dayandığını ve son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Pistorius, bu eğilimin sürdüğü koşulda personel ihtiyacının gönüllülerle karşılanabileceğini ve zorunlu askerlik tartışmasının ortadan kalkabileceğini vurguladı. Bu açıklama, eylül ve ekim aylarında onlarca kentte düzenlenen ve binlerce gencin katıldığı zorunlu askerlik protestolarının ardından geldi.

Almanya ayrıca 2035 yılına kadar Bundeswehr asker sayısını 260 bine, sonrasında NATO ihtiyaçları kapsamında ise 460 bine çıkarma hedefi taşıyor. Yeni yasa, gönüllülüğü teşvik eden; maaş, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi destekleri öngören düzenlemeler içeriyor, ancak formlara cevap verme oranının düşük kalması bu hedeflerin yakalanmasını zorlaştıran bir etken olarak görülüyor.

ALMAN ORDUSU EĞİTİM ÇALIŞMALARI