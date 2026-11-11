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Başkan Sandıkçı ortak akılla hizmet vurgusuyla Canik semt pazarını gezdi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Uludağ Mahallesi semt pazarını ziyaret edip esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi, ortak akıl vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:56

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Elif Demir

Başkan Sandıkçı ortak akılla hizmet vurgusuyla Canik semt pazarını gezdi

Başkan sandıkçı pazar ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu:

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Uludağ Mahallesi Semt Pazarı’nı gezerek pazarcı esnafı ve ilçe sakinleriyle sohbet etti. Ziyarette pazar esnafına hayırlı işler dileyen Sandıkçı, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette öne çıkan talepler ve yaklaşım:

Sandıkçı, vatandaşların talep ve önerilerini dinlediklerini ve ilçede yürütülen projelerin bu geri bildirimler doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Yerel yönetimde karar alma süreçlerinin ortak akla dayanmasının önemine vurgu yapan başkan, uygulamaların halkın beklentileriyle uyumlu olmasına özen gösterdiklerini ifade etti.

Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz.

Mahalle toplantıları ve teşekkür:

Başkan Sandıkçı, mahalle toplantıları ve saha buluşmalarının süreceğini belirterek hemşehrilerine teşekkür etti. Sandıkçı, düzenlenen görüşmelerde Canik’te yapılması planlanan çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduklarını; hoş sohbetleri için vatandaşlara müteşekkir olduğunu söyledi ve esnaf kardeşlerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaret sırasında AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran da hazır bulundu. Vatandaşlar, Sandıkçı ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirterek belediyenin hizmetlerine ilişkin görüşlerini paylaştılar.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, ULUDAĞ MAHALLESİ SEMT PAZARI&#039;NI ZİYARET EDEREK ESNAF VE...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, ULUDAĞ MAHALLESİ SEMT PAZARI'NI ZİYARET EDEREK ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. SANDIKÇI, “HEMŞEHRİLERİMİZLE BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE İLÇEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ” DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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