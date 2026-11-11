Erdoğan'dan COP31 liderlerine resmi karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'e katılan liderleri karşıladı.
Karşılama, zirve gündeminin ve uluslararası diplomasi çerçevesinde yürütülen temasların önemini öne çıkaran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
İklim gündemi ve diplomasi:
Böyle karşılaşmalar, zirve salonundaki görüşmelere dikkat çekerken liderler arasındaki temasların görünürlüğünü artırıyor ve iklim konusundaki ortak gündemin takip edilmesine katkı sağlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'e katılan liderleri karşıladı
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