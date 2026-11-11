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Erdoğan'dan COP31 liderlerine resmi karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'e katılan liderleri karşıladı; karşılama, zirve diplomasi ve iklim gündemine dikkat çekti, gözlemcilerin ilgisini topladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan'dan COP31 liderlerine resmi karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'e katılan liderleri karşıladı.

Karşılama, zirve gündeminin ve uluslararası diplomasi çerçevesinde yürütülen temasların önemini öne çıkaran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İklim gündemi ve diplomasi:

Böyle karşılaşmalar, zirve salonundaki görüşmelere dikkat çekerken liderler arasındaki temasların görünürlüğünü artırıyor ve iklim konusundaki ortak gündemin takip edilmesine katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31&#039;e katılan liderleri karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'e katılan liderleri karşıladı

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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