Almus'ta 41 genç hafızlık yolculuğunu tamamlayıp icazet belgesi aldı

Tokat'ın Almus ilçesinde, Kur’an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimlerini tamamlayan 41 öğrenci için bir hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Program, ilçede yoğun katılımla gerçekleşti.

Törenin akışı:

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tören boyunca hafızlar farklı sure ve duaları okudu; dinleyenlere duygulu anlar yaşatan tilavetler sunuldu. Programda hafızlığın manevi boyutuna vurgu yapılarak gençlerin eğitim sürecindeki gayretleri öne çıkarıldı.

Protokolden tebrikler:

Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. Rektör Yılmaz, törende hafızları tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

İcazet belgeleri, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 41 hafıza protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, belgelerin verilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

TOKAT’IN ALMUS İLÇESİNDE HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 41 ÖĞRENCİ İÇİN DÜZENLENEN TÖRENDE İCAZET BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.