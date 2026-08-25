Alpaslan köyünde çanak tarhana geleneği imeceyle sürüyor

Alpaslan köyünde çanak tarhana mesaisi

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde kış hazırlıkları kapsamında geleneksel çanak tarhana üretimi başladı. Köy halkı, komşuların bir araya geldiği imece usulüyle ürettikleri tarhananın özgün formu için coğrafi işaret talep ediyor.

Hazırlık süreci ve imece geleneği:

Köyde tarhana yapımı, aileler ve komşuların ortak çalışmasıyla yürütülüyor. Kazanlarda yoğurt bir süre pişiriliyor; ardından tuz, hamur, yarma ve tereyağı ilave edilerek hazırlanan tarhana bulamacı dinlenmeye bırakılıyor. Hazırlık sırasında eski nesillerden öğrenilen uygulamalar ve paylaşım, imece geleneğini canlı tutuyor.

Çanak şekillendirme ve saklama koşulları:

Sıcak bulamaç ellerde çanak biçimine getirilerek kurutuluyor; köylüler bu formun Alpaslan'a özgü olduğunu vurguluyor. Üreticiler, kuruyan çanak tarhananın uygun koşullarda 2 yıl kadar saklanabildiğini belirtiyor. Üretimin tanıtımı ve korunması amacıyla köyde yaşayanlar tarhanaya coğrafi işaret alınmasını istediklerini ifade ediyorlar.

Alpaslanlı üreticiler arasında söz aldı: Şöhret Gözaydın, ‘Köyümüzde tarhana mesaisi başladı. Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz’ diye konuştu. Meliha Akça, tarhanaya çanak şekli vermenin köylerine özgü bir uygulama olduğunu söyledi. Ziya Celep ise çanak tarhanayı geleneksel bir lezzet olarak tanımlayarak, ‘Tarhana çorbasını içtiğinizi damarlarınıza kadar hissedersiniz. Kurusu 2 yıl kadar saklanabilir. Çanak tarhanamıza coğrafi işaret alınmasını istiyoruz’ ifadelerini kullandı.

Köyde süren üretim, hem yerel kültürün aktarımını sağlıyor hem de Alpaslan usulü çanak tarhananın tescil beklentisini gündemde tutuyor.

AMASYA'NIN TAŞOVA İLÇESİNE BAĞLI ALPASLAN KÖYÜNDE GELENEKSEL ‘ÇANAK TARHANA' MESAİSİ BAŞLADI. ALPASLANLILAR ÇANAK ŞEKLİ VEREREK KURUTTUKLARI KÖYLERİNE ÖZGÜ TARHANAYA COĞRAFİ İŞARET ALINMASINI TALEP EDİYOR.