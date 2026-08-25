Anamur ve Bozyazı ekonomisine bilgi kirliliği uyarısı: konkordato iddiası gerçek değil

toplantı ve mevcut değerlendirme:

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında, Anamur ve Bozyazı’daki ticari hayat ile bölge ekonomisinin güncel durumu ele alındı. Toplantıya Anamur Esnaf Odası Başkanı Özkan Poçulu, ANTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Kaşif Tartan ve Durmuş Ali Çelik ile ANTSO Meclis Üyesi Ufuk Katık katıldı.

Toplantıda, kamuoyunda bazı firma ve işletmeler hakkında dolaşıma giren söylentilerin bölge ekonomisine zarar verebileceği vurgulandı. Tuna, bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulunarak, bölgede ekonomik istikrarı zedeleyebilecek asılsız iddiaların yayılmaması gerektiğini belirtti. Tuna, toplantıda özellikle şunu ifade etti: 'Anamur ve Bozyazı’da odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında konkordato ilan eden herhangi bir üyemiz bulunmamaktadır.'

bilgi kirliliğinin ekonomik etkileri:

Katılımcılar, söylentilerin hem esnaf hem de büyük ticari markalar üzerinde güven erozyonuna yol açabileceğine dikkat çekti. Toplantıda, doğru bilginin hızlı ve şeffaf biçimde paylaşılmasının, yatırımcı ve tüketici güvenini korumak açısından kritik olduğu vurgulandı. Tuna, kamuoyunun dikkatli olması gerektiğini tekrarladı ve meslek kuruluşları ile sivil toplumun bu konuda sorumluluk almasını önerdi.

tarım sektörü, birlik çağrısı ve fiyat beklentileri:

Toplantıda bölge ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri olan tarım sektörü ön plana çıktı. Tuna, özellikle muz ve çilek üreticileri ile tüccar ve tesis işletmecilerine birlik ve dayanışma çağrısı yaptı; üretici, esnaf, tüccar ve işletmelerin birbirine sahip çıkmasının önemine dikkat çekti ve Anamur ile Bozyazı’nın üretim gücü ile markalarının korunması gerektiğini söyledi.

ANTSO Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Ali Çelik ise muz fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, ekim ayında muz fiyatlarının 45 TL bandında olmasını beklediklerini aktardı. Toplantıda ayrıca bölge ekonomisinin güçlendirilmesi, üretici ve işletmelerin desteklenmesine yönelik çeşitli tedbir önerileri ele alındı.

Genel değerlendirmede, yerel ekonominin korunması için doğru iletişim, kurumlar arası koordinasyon ve üretici-tüccar dayanışmasının önemi öne çıktı. Katılımcılar, söylentilere karşı teyitli bilgiyi öncelikli kılma ve bölgenin ekonomik potansiyelini koruma mesajıyla toplantıyı sonlandırdı.

ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI (ANTSO)’NDA BÖLGE EKONOMİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.