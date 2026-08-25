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Devlet çiftçisinin kârı büyüyor: TİGEM 2026'da 1,6 milyar lira hedefliyor

TİGEM, 2026'da kârını yüzde 78 artırarak 1,6 milyar TL'ye çıkarmayı, 2027 ve 2028'de sırasıyla 1,8 ve 2 milyar TL hedeflemeyi açıkladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Berk Doğan

Devlet çiftçisinin kârı büyüyor: TİGEM 2026'da 1,6 milyar lira hedefliyor

TİGEM'in kâr beklentisi ve gelecek hedefleri:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2026 yılı için güçlü bir kârlılık beklentisi açıkladı. Kurumun projeksiyonuna göre 2026 sonunda net kârın yaklaşık yüzde 78 artışla 1,6 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Geçen yılın kapanış rakamı olan 900 milyon lira dikkate alındığında, bu artış kurumun gelir kalemlerindeki iyileşmeyi ve maliyet yönetimindeki etkinliği işaret ediyor.

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç basın toplantısında, büyüme ivmesinin devam edeceğini belirterek 2027 için 1,8 milyar TL, 2028 için ise 2 milyar TL kâr hedeflerinin bulunduğunu aktardı. Bu hedefler, kurumun hem bitkisel hem de hayvansal üretimdeki performansına dayandırılıyor.

üretim ağı ve arazi yönetimi:

TİGEM faaliyetlerini Türkiye'nin 17 farklı bölgesinde sürdürüyor. Iğdır'dan Kırklareli'ye, Antalya'dan Dalaman ve Karacabey'e uzanan bir coğrafyada üretim yapan kurumun portföyünde, Ceylanpınar gibi büyük işletmeler de yer alıyor. Gezginç'in verdiği bilgiye göre 2004 ve 2007 yıllarında 20 işletme 29-30 yıllığına kiraya verilmiş olsa da bu işletmeler tüm arazi varlığının yalnızca yüzde 9'unu oluşturuyor. Dolayısıyla arazilerin yüzde 91'i TİGEM tarafından doğrudan işletilmekte ve üretim TİGEM personeliyle yürütülmekte.

iklim koşulları ve verim farklılıkları:

Bu yıl ülke genelinde iklim koşullarının elverişli seyretmesi üretim verimlerini olumlu etkiledi. Kurum verilerine göre hububatta hedef tutturma oranı yüzde 101, mısırda yüzde 106 ve narenciyede yüzde 94 olarak bildirildi. Ancak meteorolojik risklerin tarım üzerindeki etkisi yerel farklılıklar yarattı; özellikle sahil kuşağındaki Dalaman ile Karacabey işletmeleri aşırı yağış ve güçlü rüzgâr nedeniyle olumsuz etkilendi.

tohumluk üretimi ve bayilik ağı:

TİGEM'in temel misyonu çiftçilere kaliteli genetik materyal sağlamak olarak tanımlanıyor. Kurum bu kapsamda buğdayı doğrudan tohumluk amaçlı üretiyor ve hayvancılıkta da benzer kalite odaklı çalışmalar yürütüyor. 2026 yılı için hedeflenen sertifikalı tohum miktarı 233 bin ton olarak açıklandı. Tohumların dağıtımında ise Türkiye genelindeki yaklaşık 300 bayii görev alıyor ve ürünler çiftçilere belirlenen tavan fiyat üzerinden sunuluyor.

Uzun vadeli kârlılık hedefleri, geniş üretim ağı ve sermaye gerektiren altyapı yatırımları düşünüldüğünde TİGEM'in yaklaşımı hem üretim verimliliğini artırmaya hem de çiftçiye erişilebilir ve güvenilir tohum temin etmeye odaklanmış görünüyor. Kurumun önümüzdeki yıllardaki performansı, iklim değişkenlikleri ve pazardaki fiyat dinamiklerine bağlı olarak takip edilecek.

TÜRKİYE&#039;NİN 17 FARKLI BÖLGESİNDE TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİMİ SÜRDÜREN TARIM İŞLETMELERİ GENEL...

TÜRKİYE'NİN 17 FARKLI BÖLGESİNDE TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİMİ SÜRDÜREN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM), ÖNEMLİ BİR KARLILIĞA İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR. KURUMUN 2026 YILI SONU TAHMİNİ KÂRININ, BİR ÖNCEKİ YILA ORANLA YAKLAŞIK YÜZDE 78'LİK BİR ARTIŞ GÖSTEREREK 1,6 MİLYAR LİRAYA ULAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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