Toi'den Türkiye'ye 15 milyon euroluk çift kullanımlı teknoloji yatırımı

OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında kurulan OYAK Turkoman Yatırım A.Ş. (TOI), Türkiye'de çift kullanımlı (askeri-sivil) ürün geliştiren bir teknoloji şirketine 15 milyon euro doğrudan yatırım yapılmasını kararlaştırdı. Karar, TOI Yönetim Kurulu'nun Umman'da gerçekleştirilen üçüncü toplantısında alındı ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini somut adımlarla ilerletme hedefini temsil ediyor.

toplantıda ele alınan konular:

TOI Yönetim Kurulu toplantısına Sheikh Nasser Al-Harthy, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda mevcut yatırım süreçlerinin geldiği aşamalar değerlendirildi; Türkiye ve Umman arasında yeni yatırım fırsatları ile stratejik sektörlerde potansiyel iş birlikleri masaya yatırıldı. Görüşmelerde özellikle yüksek teknoloji, katma değerli sanayi, enerji ve madencilik gibi alanlar öncelikli yatırım konuları olarak öne çıktı.

yatırımın hedefleri ve etkileri:

Alınan karar, Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye girişini artırmayı ve stratejik sektörlerin büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. TOI üzerinden yapılacak yatırımın hem yerel üretim kapasitesine hem de teknoloji geliştirme ekosistemine katkı yapması bekleniyor. Murat Yalçıntaş, yatırımın iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri somut yatırımlarla ileri taşıma hedefinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yalçıntaş, yatırımın önemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Bu yatırımla ülkemize doğrudan yabancı sermaye kazandırırken stratejik sektörlerimizin büyümesine de katkı sunacağız. Türkiye’nin üretim gücüne, teknolojik yetkinliğine ve nitelikli insan kaynağına güveniyoruz. Önümüzdeki dönemde de karşılıklı değer oluşturacak yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

TOI'nin yatırım stratejisi, OYAK portföyünün çeşitlendirilmesi ve Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye miktarının artırılması hedefleriyle uyumlu olarak şekilleniyor. Yapılan açıklamada, benzer nitelikteki fırsatların takip edileceği ve iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesinin öncelikli olduğu belirtildi.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ