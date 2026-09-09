Mudanya'da istinat duvarı çökmesi: okul çevresinde güvenlik önlemleri hızlandırıldı

İnceleme yerinde yapıldı:

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, Mütareke İlkokulu bahçesindeki istinat duvarının çökmesinin ardından okulda detaylı inceleme gerçekleştirdi. Olayın okulların kapalı olduğu dönemde meydana gelmesi nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

heyet ve görüşmeler:

AK Parti Mudanya İlçe Başkan Vekili Engin Dak liderliğindeki heyet, teşkilat mensupları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte okula giderek okul yönetimi ve ilçe milli eğitim yetkililerinden bilgi aldı. Heyette Mudanya Belediye Meclis Üyeleri Kaan Akbulut ve Yusuf Alper Ömeroğulları, AK Parti Mudanya İlçe Teşkilat Başkanı Oğuzhan Yılmaz ile İlçe Başkan Yardımcısı Sabriye Öztürk yer aldı. Görüşmelerde, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun ve okul müdürleri Hayrettin Minare ile Nihal Çamlıbel de bilgilendirme yaptı.

yapılan çalışmalar ve zaman planı:

Yan tarafta yürütülen inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen çökme sonrasında, okul bahçesinin güvenliğinin sağlanması amacıyla iksa ve palplanş uygulamalarına hemen başlandığı belirtildi. Yetkililer, saha çalışmalarının hafta sonuna kadar tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının planlandığını aktardı.

İnceleme sonrası açıklama yapan Engin Dak, "Biz de teşkilatımızla birlikte gelerek yerinde incelemelerde bulunduk ve yetkililerden bilgi aldık. Teknik olarak iksa ve palplanş çalışmalarına hemen başlandı. Çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor" dedi. Dak, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güvenli bir ortamda başlamasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "En büyük tesellimiz, olayın okulların kapalı olduğu bir dönemde meydana gelmiş olması. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması bizleri mutlu etti. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili kurumlar ve inşaat firması yetkililerinin saha çalışmaları koordine ettiği, bölgedeki güvenlik önlemlerinin sürdürüleceği bildirildi.

AK PARTİ MUDANYA İLÇE BAŞKANLIĞI, MÜTAREKE İLKOKULUNUN BAHÇESİNDEKİ İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİNİN ARDINDAN OKULDA İNCELEMELERDE BULUNDU.