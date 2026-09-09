Trump seçimi izleyen günlerde çatışmanın biteceğini söyledi

Trump'ın konuşması

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2026 ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin Texas, Dallas'taki Ara Seçim Kongresi'ne hareket etmeden önce gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran ile ilişkilere, petrol fiyatlarına ve uluslararası temaslara dair çarpıcı ifadeler kullandı.

müzakere yok; savaşın süresiyle ilgili iddia:

Trump, İran ile ilgili sorulara yanıt verirken "İran ile müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir, ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil" dedi ve ardından "Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek" ifadelerini kullandı. Açıklama, ABD iç siyasetinde yaklaşan ara seçimlerin zamanlaması ile doğrudan ilişkilendirildi.

petrol, Rusya ve bölgesel gerilim:

Gazetecilerin petrol fiyatlarıyla ilgili sorusuna Trump, Amerikalılara durumu açıklamanın "çok kolay" olduğunu söyleyip İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilip verilmeyeceğini sordu ve "Cevap hayır" dedi. Trump, "Seçimden hemen sonra petrol fiyatları dibe vuracak. Fiyatları galon başına 2 doların altına indireceğiz" diye konuştu. Bu söylem ABD enerji piyasalarına ilişkin beklentilerle doğrudan ilişkilendirildi.

Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefonda da temas kurduğunu belirtti: "Putin ile harika bir görüşme yaptık. O bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse, bu çok güzel olur." Engellerin ne olduğu sorulduğunda ise "Engel, birbirinden nefret eden iki kişi" yanıtını verdi.

Ek olarak, gazeteciler tarafından yöneltilen, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara yönelik yaptırım kararı hakkındaki soru üzerine Trump, "İsrail ve bu ülkelerle görüşeceğim ve ne düşündüklerini öğreneceğim. Neler olup bittiğini tam olarak anlıyorum, ancak bunun neden birdenbire gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum" dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonların artacağına dair işaretleri de verdi. Bir gazetecinin operasyonlarla ilgili sorusuna yanıtında, "Onların gemilerinden dokuzunu devre dışı bıraktık, bu saldırıların sorumlusu biziz diyebilirim ve daha fazlasını göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, bölgedeki gerilim ve deniz güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Trump ayrıca İran'ın hedefinin bir nükleer silaha ulaşmak olduğunu ileri sürdü: "Onların tek istediği bir nükleer silaha sahip olmak... ABD'deki seçimleri etkilemek için adeta umutsuzca bir çaba içerisindeler. Amaçları, burada kendilerini rahat bırakacak, müdahale etmeyecek kadar zayıf bir yönetimin iş başına gelmesini sağlamak."

Trump'ın açıklamaları, hem iç siyasetteki yaklaşan seçim dönemine hem de bölgesel ve küresel güvenlik dinamiklerine atıf yapan bir söylem içeriyor. Başkanın iddiaları ve verdiği taahhütlerin nasıl uygulanacağı, ilerleyen haftalarda hem Washington hem de uluslararası aktörler tarafından takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir, ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek" dedi.