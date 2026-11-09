Alsancak’ta yaşam dönüşümü hızlanıyor: 450 milyon liralık projede birinci etap yüzde 70 tamamlandı

Başkan büyükkılıç şantiyede inceleme yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ve yüklenici firma yetkilileri de hazır bulundu.

Birinci etapta son durum:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabı, sözleşme ve ihaleler sonrası hızla yükseliyor. Birinci etap kapsamında iki blok ve 150 bağımsız bölüm inşa ediliyor; inşaat çalışmaları şu anda yüzde 70 seviyesine ulaşmış durumda. Projede yer alan konutların toplam inşaat alanı 22 bin metrekare olarak planlandı ve hak sahipleriyle yüzde 100 uzlaşma sağlandı.

Projede ayrıca toplam 6,9 hektarlık alanda, 55 bin metrekare tapu alanı üzerinde yaklaşık 100 yapı dönüşüm kapsamına alınarak mahalle dokusunun güvenli ve modern konut alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

İkinci etap planları ve teslim takvimi:

Büyükkılıç, birinci etabın tamamlanmasının ardından ikinci etabın da hızlı şekilde başlatılacağını belirtti. İkinci etapta; arsa temizliği ve hak sahipleriyle anlaşmaların tamamlanması sonrası, üç blokta 220'nin üzerinde bağımsız bölüm yer alacak şekilde proje ihalesine çıkılacağı ve yapım çalışmalarının 15 gün içinde başlatılacağı aktarıldı.

Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvime göre 2027 Nisan ayında tamamlanmasını ve konutların hak sahiplerine teslim edilmesini hedeflediklerini ifade etti. Çalışmaların hak sahiplerini mağdur etmeden, kira veya proje desteği gibi yasal kazanımlardan yararlanma imkânlarıyla sürdürülmesi yönünde belediye olarak kolaylık sağlandığı vurgulandı.

Ziyaret sırasında Büyükkılıç, Argıncık bölgesi ve Alsancak semtinin kent kimliğine uygun biçimde yenilenmesi yönünde projelerin süreceğini, ana cadde yenileme ve dönüşüme hazırlık çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Çalışmaların dayanışma içinde yürütüldüğünü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli destekler için bakanlığa teşekkür ettiğini belirtti.

Başkan ayrıca vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde, belediyenin süreci yönettiğini, hak sahipleriyle doğrudan muhatap olunduğunu ve maliyeti düşürmeye yönelik adımların atıldığını söyledi. Yüklenici firmaların performansını takdir eden Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin gösterdiği güven ve işbirliği sayesinde projenin hız kazandığını ifade etti.

Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi, bölgenin yaşam kalitesini yükseltmeyi, modern ve güvenli konut alanları oluşturmayı amaçlayan kapsamlı yatırımlar arasında yer alıyor ve Kayseri'de kentsel dönüşüm literatüründe önemli bir örnek olarak takip ediliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ALSANCAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ŞANTİYE ALANINI ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, 450 MİLYON TL YATIRIM BEDELİYLE HAYATA GEÇİRİLEN PROJEDE BİRİNCİ ETAP İNŞAATININ YÜZDE 70 SEVİYESİNE ULAŞTIĞINI BELİRTEREK, "150’YE BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN İKİ BLOKUMUZ YÜZDE 70’LER SEVİYESİNE GELDİ. İNŞALLAH 2027 YILI İTİBARİ İLE İLKBAHARIN SONUNA DOĞRU, BURANIN TAMAMLANIP HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEĞİNİ UMUYORUZ" DEDİ.