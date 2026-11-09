Yunusemre’nin sultanları karar setinde güldü

Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig’in 9. haftasında Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği Efor Gençlikspor’u çekişmeli geçen karşılaşmanın sonunda 3-2 mağlup ederek haftayı moralli kapattı.

maçın ayrıntıları:

Müsabakanın ilk setini 26-24 alan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci sette ritmini kaybederek seti 25-14 kaybetti. Üçüncü sette yeniden toparlanan Yunusemre, bu seti 25-16 kazanarak üstünlüğü ele geçirdi. Konuk Efor Gençlikspor dördüncü seti 25-17 alarak mücadeleyi karar setine taşıdı.

Karar setinde daha kontrollü bir oyun sergileyen Yunusemre Belediyespor, final setini 15-11 ile tamamlayarak maçı 3-2 kazandı.

puan durumu ve gelecek maç:

Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip ligdeki puanını 8’e yükseltti. Yunusemre’nin Sultanları, önümüzdeki hafta deplasmanda Polat Group Didim Belediyespor’un konuğu olacak ve bu maç, takımın üst sıralara doğru ivme kazanması açısından önemli olacak.

KADINLAR VOLEYBOL 2.LİG'DE MÜCADELE EDEN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, KONUK ETTİĞİ EFOR GENÇLİKSPOR'U KARAR SETİNDE 3-2 MAĞLUP EDEREK HAFTAYI MORALLİ KAPATTI.