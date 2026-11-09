Sultanhisar’da hayvan kimliklendirmesinde küpe yenileme seferberliği

Sultanhisar'da küpe yenileme çalışmaları:

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri, çeşitli nedenlerle düşen kulak küpeleri olan büyükbaş hayvanlara yeni küpeler takıyor. Çalışmanın amacı, hayvanların kimlik bilgilerinin korunması ve kayıtların güncel tutulmasıdır.

Saha uygulaması ve amaç:

Saha ekipleri, işletmelerde yürüttükleri çalışmada düşen küpeleri tespit ederek yenileme işlemi gerçekleştiriyor. Uygulama sayesinde hayvanların kayıt ve izlenebilirlik bilgilerinin doğruluğu korunuyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, büyükbaş hayvanlarda düşen kulak küpelerinin yenilenmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYITLARININ GÜNCEL TUTULMASI AMACIYLA DÜŞEN KULAK KÜPELERİNİN YENİLENMESİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.