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Sultanhisar’da hayvan kimliklendirmesinde küpe yenileme seferberliği

Sultanhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düşen kulak küpelerini yenileyerek büyükbaş hayvanların kimlik ve kayıt bilgilerinin güncel kalmasını sağlıyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sultanhisar’da hayvan kimliklendirmesinde küpe yenileme seferberliği

Sultanhisar'da küpe yenileme çalışmaları:

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri, çeşitli nedenlerle düşen kulak küpeleri olan büyükbaş hayvanlara yeni küpeler takıyor. Çalışmanın amacı, hayvanların kimlik bilgilerinin korunması ve kayıtların güncel tutulmasıdır.

Saha uygulaması ve amaç:

Saha ekipleri, işletmelerde yürüttükleri çalışmada düşen küpeleri tespit ederek yenileme işlemi gerçekleştiriyor. Uygulama sayesinde hayvanların kayıt ve izlenebilirlik bilgilerinin doğruluğu korunuyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, büyükbaş hayvanlarda düşen kulak küpelerinin yenilenmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYITLARININ GÜNCEL...

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYITLARININ GÜNCEL TUTULMASI AMACIYLA DÜŞEN KULAK KÜPELERİNİN YENİLENMESİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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