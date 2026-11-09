Nazilli'de cumhuriyetin nağmeleriyle taçlanan coşku

Nazilli Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na müzikli kutlama

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri, kentteki sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Salonu dolduran dinleyiciler, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle Cumhuriyet coşkusunu birlikte hissetti.

konserde eser seçimi ve sahne performansı:

Şef Murat Sezar yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği repertuvarından derlenen eserleri akıcı ve etkileyici bir yorumla seslendirdi. Koro üyeleri ile birlikte görev yapan saz sanatçıları da gecenin duygusunu güçlendirdi; eserler boyunca salon alkışlarla dolup taştı. Konser, Cumhuriyetin 103. yılının anlam ve ruhunu müzikle buluşturan anlara sahne oldu.

başkanın katılımı ve verilen mesaj:

Konseri izleyen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, gecenin ilerleyen dakikalarında sahneye destek vererek bazı parçalara coşkuyla eşlik etti; bu anlar büyük beğeni topladı. Başkan Tetik, Cumhuriyet Bayramı'nın yalnızca bir kutlama olmadığını, milletin ortak değeri olduğunu vurgulayarak kültür ve sanat etkinlikleriyle bu coşkunun yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Tetik, Nazilli Belediyesi olarak sanatın her alanını desteklemeye ve kentte kültür-sanat faaliyetlerini artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Konser, koro üyeleri, saz sanatçıları ve izleyicilerin hep birlikte yaşadığı coşkulu anların ardından son buldu. Türk Sanat Müziği'nin nağmeleriyle süslenen bu gece, Nazilli'de Cumhuriyet coşkusunu kültür-sanat boyutuyla öne çıkaran etkinliklerden biri olarak hafızalarda yer aldı.

NAZİLLİ BELEDİYESİ LÜTFİ SELEK TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU’NUN DÜZENLEDİĞİ CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL KONSERİ, SANATSEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK’İN DE KATILDIĞI KONSERDE CUMHURİYET COŞKUSU, TÜRK SANAT MÜZİĞİ’NİN SEÇKİN ESERLERİYLE BULUŞTU.