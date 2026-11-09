Dolar 50,1785 +0,09%
Euro 56,2103 +0,60%
Bist 11.564,39 +0,71%
Altın Gram 6.620,24 +0,70%
EUR/USD 1,1192 +0,44%
Brent Petrol 96,72 -1,63%
--°

Nazilli'de cumhuriyetin nağmeleriyle taçlanan coşku

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu, Cumhuriyetin 103. yılını özel bir konserde kutladı; Dr. Ertuğrul Tetik sahnede eşlik etti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Nazilli'de cumhuriyetin nağmeleriyle taçlanan coşku

Nazilli Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na müzikli kutlama

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri, kentteki sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Salonu dolduran dinleyiciler, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle Cumhuriyet coşkusunu birlikte hissetti.

konserde eser seçimi ve sahne performansı:

Şef Murat Sezar yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği repertuvarından derlenen eserleri akıcı ve etkileyici bir yorumla seslendirdi. Koro üyeleri ile birlikte görev yapan saz sanatçıları da gecenin duygusunu güçlendirdi; eserler boyunca salon alkışlarla dolup taştı. Konser, Cumhuriyetin 103. yılının anlam ve ruhunu müzikle buluşturan anlara sahne oldu.

başkanın katılımı ve verilen mesaj:

Konseri izleyen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, gecenin ilerleyen dakikalarında sahneye destek vererek bazı parçalara coşkuyla eşlik etti; bu anlar büyük beğeni topladı. Başkan Tetik, Cumhuriyet Bayramı'nın yalnızca bir kutlama olmadığını, milletin ortak değeri olduğunu vurgulayarak kültür ve sanat etkinlikleriyle bu coşkunun yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Tetik, Nazilli Belediyesi olarak sanatın her alanını desteklemeye ve kentte kültür-sanat faaliyetlerini artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Konser, koro üyeleri, saz sanatçıları ve izleyicilerin hep birlikte yaşadığı coşkulu anların ardından son buldu. Türk Sanat Müziği'nin nağmeleriyle süslenen bu gece, Nazilli'de Cumhuriyet coşkusunu kültür-sanat boyutuyla öne çıkaran etkinliklerden biri olarak hafızalarda yer aldı.

NAZİLLİ BELEDİYESİ LÜTFİ SELEK TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU’NUN DÜZENLEDİĞİ CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL...

NAZİLLİ BELEDİYESİ LÜTFİ SELEK TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU’NUN DÜZENLEDİĞİ CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL KONSERİ, SANATSEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK’İN DE KATILDIĞI KONSERDE CUMHURİYET COŞKUSU, TÜRK SANAT MÜZİĞİ’NİN SEÇKİN ESERLERİYLE BULUŞTU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nazilli'de ekipler yenileme çalışmalarını hızlandırdı
images

Bolvadin’de gıda işletmelerinde hijyen ve muhafaza denetimi
images

Beyin 25’e kadar olgunlaşıyor: 15 yaş dijital risklere karşı daha savunmasız
images

Annelere yönelik eğitimle uyuşturucuya karşı farkındalık artırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yenice'de kafa kafaya çarpışma: otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

Suluova'da çatı yangını çevreyi alarma geçirdi, ekipler söndürdü

Karaman'da motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi öncelik oldu

Isıya karşı önceden müdahale: demiryollarına akıllı izleme ağı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL