Usta 'değişmeli' diyorsa ertelemeyin: bakım ihmali yangın riskini artırıyor

İzmir verileri ve uyarı:

İzmir Oto Tamircileri Odası ve İESOB Başkanı Necdet Heppekcan, araç yangınlarındaki artışın yaz aylarında belirginleştiğini ve bunun temelinde teknik ihmallerin bulunduğunu bildirdi. Odaya kayıtlı 2 bin 600 üyeyle yaklaşık 36 yıl boyunca esnafa hizmet verdiklerini söyleyen Heppekcan, Türkiye'de araç sayısının artmasıyla birlikte arızaların daha görünür hale geldiğini vurguladı.

Ana nedenler:

Heppekcan, yangın riskini tetikleyen dört ana faktörü sıraladı: yetkisiz kişilerce yapılan hatalı müdahaleler, kontrolsüz şekilde araca eklenen aksesuarlar, bakımsız kalan elektrik tesisatları ve zamanla yıpranan yakıt ile yağ hortumlarından sızan akaryakıt. Ayrıca mekanik aksam, radyatör ve su kaçaklarının kontrol edilmemesi sonucu motorun aşırı ısınmasının da doğrudan yangınlara zemin hazırladığını ifade etti.

Bakımın önemi ve usta uyarısı:

Heppekcan, araç bakımını insan sağlığına benzeterek sürücülerin araçlarını her 10 bin kilometrede bir servise götürmesi gerektiğini belirtti. Bakım sırasında usta bir parçanın 'değişmeli' dediğinde sürücülerin 'Bir 5 bin kilometre daha gideyim' dememesi gerektiğini, bu tür ertelemelerin yangın ve ciddi arıza riskini artırdığını söyledi.

Elektrikli ve hibrit araç eğitimi:

Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli ve hibrit araçların payının arttığını hatırlatan Heppekcan, İzmir Oto Tamircileri Odası olarak esnafa yönelik hafta sonları düzenledikleri ücretsiz eğitim programlarına devam ettiklerini aktardı. Sanayi çalışanlarının 380 volt ve üzeri yüksek voltaja sahip bu araçlara müdahale konusunda eğitildiğini ve böylece muhtemel teknik risklerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini ekledi.

Heppekcan'ın vurgusu net: araçlardaki uyarılar ciddiye alınmalı, periyodik bakımlar ertelenmemeli ve yetkisiz müdahalelerden kaçınılmalıdır. Bu adımlar hem sürücü güvenliğini hem de esnafın iş güvenliğini artırırken yangın riskinin azalmasına doğrudan katkı sağlar.

Araç sahiplerine kritik uyarı: Usta, 'değişmeli' diyorsa ertelemeyin