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Darıca’da farklı kuşaklar Atatürk için yürüdü

Darıca'da düzenlenen 10 Kasım yürüyüşünde Muzaffer Bıyık, AK Parti ilçe başkanı, gaziler ve çok sayıda vatandaş Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Emre Koç

Darıca’da farklı kuşaklar Atatürk için yürüdü

Darıca'da anma yürüyüşü gerçekleştirildi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Darıca Belediyesi tarafından organize edilen Atatürk'e Saygı Yürüyüşü yoğun katılımla yapıldı. Etkinliğe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yürüyüş ve koşu kulüplerinin üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Farklı yaş gruplarından gelen katılımcılar hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.

katılım ve yürüyüş:

Yürüyüş, belediye önünden başlayarak belirlenen güzergâh üzerinde devam etti. Etkinlikte yer alan sivil toplum temsilcileri ve spor kulüpleri kortejde yer alırken, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe eşlik etti. Organizasyon, anma töreninin birlik ve beraberlik vurgusunu öne çıkardı.

başkanın mesajı ve anma:

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, katılımcılara teşekkür ederek Atatürk'ün hatırasını yaşatmanın ve Cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi. Bıyık, Onun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur ifadelerini kullandı ve "Bugün burada farklı yaşlardan, farklı kesimlerden hemşehrilerimizle aynı duyguda buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından katılımcılara anı madalyası dağıtıldı ve anma programı sonlandırıldı. Etkinlik, ilçede Atatürk anısına yapılan organizasyonların önemini bir kez daha ortaya koydu.

DARICA&#039;DA 10 KASIM ATATÜRK&#039;Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK&#039;E SAYGI YÜRÜYÜŞÜ...

DARICA'DA 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK'E SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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