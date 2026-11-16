Alsancak'taki katener arızası giderildi, İZBAN seferleri tekrar başladı

İZBAN'da arıza giderildi, hatlar normale döndü:

İzmir Banliyö Sistemi hattında sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza giderildi ve seferler yeniden planlandığı şekilde devam ediyor. Sabah yaşanan arıza nedeniyle geçici olarak kapatılan istasyonlar gerekli onarımın tamamlanmasının ardından tekrar hizmete açıldı.

arızanın nedeni ve etkileri:

Sabah saatlerinde Alsancak İstasyonunda trenlere elektrik sağlayan katener telinin kopması sonucu tren girişleri durduruldu. Bu nedenle Alsancak ve Hilal istasyonlarında geçici kapanma ve duraklarda yolcu yoğunluğu görüldü. Diğer hatlarda seferler ise planlandığı şekilde devam etti.

müdahale ve alternatif ulaşım:

Olayın ardından bölgeye intikal eden teknik ekipler hızlı bir şekilde onarım çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcuların mağduriyetini azaltmak amacıyla Halkapınar ile Alsancak arasında otobüs ve tramvay desteği sağladı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla arıza giderildi, istasyonlar yeniden açıldı ve seferler saat 11.56 itibarıyla normale döndü.

Yetkililer, hatlardaki işletmenin normale dönmesiyle birlikte yolcuların ulaşımlarının sürdüğünü bildirdi ve benzer arızalara karşı bakım ve denetimlerin devam edeceğini belirtti.

İZBAN'DAKİ TEKNİK ARIZA GİDERİLDİ, SEFERLER NORMALE DÖNDÜ