sümer stadyumu tartışmasında rektör: planlamalar konuşuluyor ama şu an her şey hayal

rektörün basın toplantısı: süreç neden gündeme geldi?

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Sümer Stadyumu’nun bulunduğu arazinin üniversiteye tahsisiyle ilgili artan tartışmalar üzerine basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, alana ilişkin resmi bir tahsis bilgilerinin kendilerinde olmadığını vurgulayarak, "Planlamalar var ama şu an her şey hayal" dedi.

Rektör Yılmaz, söz konusu alan hakkında şehrin ileri gelenlerine sunum yapıldığını ancak bunun bir karar veya kesin plan anlamına gelmediğini ifade etti. Kamuoyunda ve sosyal medyada oluşan yoğun tartışmaların yarattığı gerginlik nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini belirtti ve öğrencilerin de polemiklere dahil olmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

üniversitenin vizyonu: kampüs, teknopark ve spor altyapısı:

Yılmaz, AGÜ’nün mevcut büyük arazi varlığını anlattı; üniversitenin kuruluşunda planlanan ve yaklaşık 3 buçuk milyon metrekareye yakın alanın bulunduğunu hatırlattı. Yeni yükseköğretim konseptlerinin daha küçük, işlevsel alanlar gerektirdiğini belirterek, bu nedenle söz konusu arazinin kamuya devredilmesi fikrinin gündeme geldiğini aktardı.

Rektörün aktardığı plan taslağında, Sümer Kampüsü ve eski Sümer Bez Fabrikası’nın kamuya ait kalan arazilerinin üniversitenin odak alanı olmak üzere içeri alınması, teknoparkın genişletilerek araştırmacı ve beyin döngüsünü destekleyecek binaların kurulması, ayrıca spor altyapısının güçlendirilmesi yer alıyor. Yılmaz, öğrencilerin kampüse gelme nedenlerinin değişeceğini; ders için değil, proje, sosyalleşme, sanat ve spor faaliyetleri için geleceğini savundu.

Bu bağlamda rektör, spor altyapısının önemine dikkat çekti; hem amatör sporun desteklenmesi hem de üniversitenin mezuniyet törenleri gibi etkinliklerinde kullanabileceği daha korunaklı, daha büyük kapasiteli alanlar planlandığını belirtti.

amatör spor vurgusu ve fabrikanın mirası:

Basın toplantısında Yılmaz, üniversitelerin amatör sporun önemli destekçileri olduğunu vurguladı: "Amatör sporu buradan çıkarmak aklımızdan geçmez." Dünyanın gelişmiş spor ülkelerinde de üniversitelerin amatör sporu desteklediğini hatırlattı ve AGÜ'nün de bu çizgiyi sürdüreceğini kaydetti.

Aynı zamanda Sümer Bez Fabrikası’nın geçmişte amatör spora verdiği desteğe atıf yaparak, "Fabrikanın misyonu neyse AGÜ ona devam eder" diye konuştu. Rektör, amatör spor kulüplerinin ve yerel paydaşların zarar görmeyeceği, aksine kazanç sağlayacağı bir çözüm hedeflediklerini belirtti.

belirsizlikler ve planlamanın boyutu:

Yılmaz, sürecin şu an için fikir aşamasında olduğunu sıkça yineledi: "Tahsis konusunu bilmiyoruz" ve "Bizim ileri ya da geri atacağımız bir adım yok" ifadelerini kullandı. Sunumun herhangi bir kesin plan içermediğini, mimar ekibiyle yapılan görüşmelerin henüz genel konsept düzeyinde olduğunu aktardı.

Rektör, olası tahsislerin sadece sözü edilen bölgenin sınırları içinde değerlendirilmemesi gerektiğini; emniyet tarafında ve başka parsellerde de ek alanların söz konusu olabileceğini, bu nedenle bütüncül bir master plan gerektiğini söyledi. Böyle bir planlama yapılması durumunda paydaş görüşlerinin alınacağını ve gerekirse revizyonların yapılacağını ekledi.

Yılmaz, mimarlara ilettikleri önceliklerin başında araştırmacı sirkülasyonu altyapısı ve spor altyapısının geliştirilmesi olduğuna dikkat çekti. Ayrıca teknoparkın şehir merkezine doğru bir ek bölge tanımıyla taşınmasının, yurt kapasitesinin artırılmasının gündemde olduğunu belirtti ancak "Ortada somut bir şey yok" diyerek tüm bunların şu an için tasarı seviyesinde olduğunu vurguladı.

Rektörün mesajı nettir: şu anki tartışmaların erken ve gereksiz gerginlik yarattığı; süreç gerçek bir planlandığı ve paydaşlarla mutabakat sağlandığı takdirde, hem Kayseri hem AGÜ hem de amatör spor kulüpleri için olumlu sonuçlar doğurması hedeflendiğidir. Ancak karar mercii ve tahsis süreci henüz kesinleşmemiştir.

AGÜ Rektörü Yılmaz’dan Sümer Stadyumu açıklaması: "Planlamalar var ama şu an her şey hayal"