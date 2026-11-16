Küçük Polat'ın büyük mücadelesi: 720 gramla başlayan yaşam savaşı

Diyarbakır'da erken doğumun zorlu süreci:

Polat ailesinin bebeği, 26 haftalık ve 720 gram ağırlıkta Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları ek binasında dünyaya geldi. Doğumun ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bebek, yaşamının 8. gününde bağırsaklarında ciddi bir sorunla karşılaştı.

Cerrahi müdahale ve yoğun bakım takibi:

Yapılan tetkikler sonucunda nekrotizan enterokolit (NEK) tespit edildi ve bağırsakta iki ayrı noktada delinme oluştu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Suat Çal tarafından gerçekleştirilen ilk ameliyatta zarar gören bağırsağın yaklaşık 15 santimetrelik bölümü çıkarıldı, iyileşmeyi desteklemek için bir bölüm geçici olarak karın dışına alındı.

Bebek daha sonra Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Prof. Dr. Nilüfer Okur ve ekibinin yakın takibiyle tedavi edildi. Toplam 84 gün süren yoğun bakım tedavisi sonrasında sağlık durumu düzelen bebek, birkaç ay sonra ikinci bir ameliyatla dışarıya alınan bağırsak bölümünün yeniden birleştirilmesi işlemine alındı.

İkinci ameliyatın başarılı geçmesinin ardından bebek sağlığına kavuştu ve ailesine teslim edilerek evine döndü.

sağlık müdürlüğünün değerlendirmesi:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, bebeğin sağlığına kavuşmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Asiltürk, 'Henüz 720 gram ağırlığında dünyaya gelen ve yaşamının ilk günlerinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşan bebeğimizin sağlığına kavuşması hepimiz için büyük bir sevinç kaynağı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, yalnızca Diyarbakır’a değil, çevre illere de hizmet veren önemli bir sağlık merkezidir. Yenidoğan yoğun bakım ve çocuk cerrahisi alanındaki güçlü altyapımız ve deneyimli sağlık ekiplerimiz sayesinde böylesine zorlu vakalarda başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bu süreçte büyük emek veren tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bebeğimize sağlıklı bir ömür diliyorum.' ifadelerini kullandı.

ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. SUAT ÇAL