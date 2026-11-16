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Canik'te ulaşımdan sosyal yaşama yeni yatırımlar sürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 52 mahallede altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı yürüttüklerini, doğal gaz ve fiberde son aşamaya geldiklerini açıkladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Caner Şahin

Canik'te ulaşımdan sosyal yaşama yeni yatırımlar sürüyor

Canik'te yatırım ve hizmet vurgusu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ulaşım ağını güçlendirme ve sosyal yaşam alanlarını geliştirme çalışmalarının hızla sürdüğünü açıkladı. Başkan Sandıkçı, eş zamanlı yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları birbirini tamamlıyor:

Sandıkçı, altyapısı tamamlanan yolların üstyapı yenilemelerinin yapılmasının yanı sıra yeni yollar açılarak ilçenin ulaşım ağının genişletildiğini söyledi. 52 mahallede çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Sandıkçı, söz konusu projelerin kent içi bağlantıları kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade etti.

Doğal gaz ve fiber yatırımlarında son aşama:

Belediye başkanı, 2026 yılı planlamalarındaki doğal gaz ve fiber optik altyapı çalışmalarında son aşamalara gelindiğini belirtti. Bu altyapı yatırımlarının tamamlanmasının, hem konforu hem de ilçenin dijital erişimini artıracağına dikkat çekti.

Sandıkçı, vatandaşların taleplerini ve önerilerini yerinde dinlediklerini, istişare kültürü ve ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti. Çalışmaların aşamalarını hemşehrilerle paylaştıklarını söyleyen Sandıkçı, “Canik’imiz için sahada gayretle çalışıyor, yeni eser ve hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkanın açıklamalarında, belediyenin hizmet çıtasını yukarı taşımaya yönelik hedefleri, birlik ve beraberlik içinde yürütülen projeler ve hem bugüne hem de geleceğe dönük yatırım öncelikleri öne çıktı. Sandıkçı, yeni sosyal yaşam alanlarına yönelik çalışmalara da önem verdiklerini belirterek, hizmet seferberliğinin hızla sürdüğünü aktardı.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI,

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI,

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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