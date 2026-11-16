Erzurum trafiğinde motosiklet ve otomobil artışı belirginleşti

Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı 160 bin 390'a yükseldi

TÜİK verilerine göre, Erzurum'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Ekim 2026 itibarıyla 160 bin 390 oldu. Kentte son 10 yılda toplam araç sayısı 49 bin 435 artarken, motosiklet sayısındaki yükseliş öne çıktı. Erzurum'un ülke genelindeki payı ise Ekim 2026'da yüzde 0,46 olarak kaydedildi.

aylık değişim:

Eylül 2026'da 159 bin 731 olan toplam araç sayısı ekim ayında 659 artarak 160 bin 390 oldu. Bir aylık dönemde otomobil sayısı 469, motosiklet sayısı 74, kamyonet 57, traktör 37, kamyon 12, otobüs 5, minibüs 4 ve özel amaçlı taşıt 1 arttı. Eylül ayı verileri kentte 81 bin 877 otomobil, 10 bin 636 motosiklet ve 23 bin 59 traktör olduğunu gösteriyordu.

yıllık ve beş yıllık eğilimler:

Bir yıllık karşılaştırmada, Ekim 2025'teki 150 bin 754 araç sayısı Ekim 2026'da 160 bin 390'a çıkarak yıllık artışın 9 bin 636 düzeyinde gerçekleştiğini gösterdi. Bu dönemde otomobil sayısı 77 bin 101'den 82 bin 346'ya, motosiklet sayısı 8 bin 570'ten 10 bin 710'a yükseldi. Beş yıllık karşılaştırmada (Ekim 2021'den Ekim 2026'ya) toplam araç sayısı 123 bin 449'dan 160 bin 390'a çıkarak 36 bin 941 artış kaydedildi.

on yıllık görünüm ve motosiklet artışı:

Ekim 2016'da kentte toplam 110 bin 955 motorlu kara taşıtı bulunurken, Ekim 2026'da bu rakam 160 bin 390'a ulaştı; böylece 10 yılda araç sayısı 49 bin 435 arttı. Aynı dönemde otomobil sayısı 54 bin 554'ten 82 bin 346'ya çıktı. Motosiklet sayısı ise Ekim 2016'daki 2 bin 566'dan Ekim 2026'da 10 bin 710'a yükselerek yüzde 317'yi aşan bir artış gösterdi. Bu dönemde minibüs sayısı 3 bin 5'ten 2 bin 342'ye gerileyerek azalış sergiledi.

TÜİK'in illere göre verdiği detaylı dağılıma göre Erzurum'da Ekim 2026 itibarıyla otomobil sayısı 82 bin 346, minibüs 2 bin 342, otobüs 1 bin 395, kamyonet 32 bin 758, kamyon 6 bin 902, motosiklet 10 bin 710, özel amaçlı taşıt 841 ve traktör 23 bin 96 olarak kaydedildi. Kentin Türkiye genelindeki payı son on yılda yüzde 0,53 seviyesinden yüzde 0,46'ya geriledi.

ERZURUM’DA TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI, 2026 YILI EKİM AYI İTİBARIYLA 160 BİN 390’A YÜKSELDİ.