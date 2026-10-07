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Altıeylül'de 40 yer altı konteyneri ekonomik onarımla kullanıma geri döndü

Altıeylül Belediyesi 40 yer altı konteynerini çürüyen duvarları değiştirerek, iç temizliğini yapıp ana aksamı koruyarak ekonomik şekilde yeniledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Altıeylül'de 40 yer altı konteyneri ekonomik onarımla kullanıma geri döndü

kapsamlı bakım ve onarım

Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki 40 yer altı konteynerinde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Uzun yıllar kullanımdan dolayı metal iç duvarlarda oluşan çürüme, korozyon ve deformasyon sorunu giderildi ve konteynerler yeniden hizmete hazır hale getirildi.

çalışmanın uygulama ayrıntıları

Ekipler, çürüyen duvar bölümlerini sökerek ana aksamı korudu. Sökülen bölümlerin yerine sacdan yeni duvarlar kaynatıldı ve bu bölümler daha dayanıklı malzemelerle güçlendirildi. Tamamen yeni konteyner almak yerine mevcut parçalar korunarak yalnızca ihtiyaç duyulan kısımlar değiştirildi; bu yaklaşım önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağladı.

iç temizlik ve atıkların uzaklaştırılması

Onarım çalışmaları sırasında konteynerlerin iç bölümleri detaylı şekilde temizlendi. Zaman içinde çürüyen parçaların hazne tabanına döktüğü ve normal boşaltma sırasında alınamayan atıklar ekipler tarafından çıkarıldı; konteyner diplerinde biriken maddeler tamamen temizlendi.

başkanın değerlendirmesi

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Uzun yıllardır kullanılan yer altı konteynerlerimizde zaman içerisinde çürümeler ve deformasyonlar meydana geldi. Ekiplerimiz bu konteynerleri tamamen yenileriyle değiştirmek yerine ana aksamlarını koruyarak çürüyen bölümleri yeniledi. Toplam 40 konteynerimizi elden geçirerek yeniden kullanılabilir hale getirdik. Çürüyen duvarları söktük, sacdan yeni duvarlar kaynattık. Böylece konteynerlerimizi daha uzun süre kullanacağız. Aynı zamanda komple değişim yapmak yerine onarım yoluna giderek belediyemizin kaynaklarını da koruduk."

Şehirli, ayrıca konteynerlerin diplerinde biriken atıkların temizlendiğini vurgulayarak, "Sadece görünen kısmı yenilemedik. Konteynerlerin altında biriken ve normal boşaltma sırasında alınamayan atıkları da temizledik. Çalışmalarımızın ardından 40 yer altı konteynerimiz yeniden hizmet verecek hale geldi. Altıeylül’ün temizliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ALTIEYLÜL’DE 40 YER ALTI KONTEYNERİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

ALTIEYLÜL’DE 40 YER ALTI KONTEYNERİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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