Kırsala yatırım: Sazalan'a 2 bin metrelik hatla şebeke suyu ulaştırılıyor

MUSKİ, Sazalan mevkiinde yeni içme suyu hattı inşasına başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas ilçesi Kalınağıl Mahallesi Sazalan mevkiinde daha önce şebeke suyu bulunmayan bölgeye yönelik altyapı çalışması başlattı. Proje kapsamında yerleşime 2 bin metrelik yeni içme suyu hattı döşenecek.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, Muğla genelinde içme suyu altyapısını güçlendirme hedefiyle kırsal yerleşimlere yönelik yatırım programını sürdürüyor. Sazalan mevkiinde yürütülen hat imalatının tamamlanmasıyla bölgede yaşayan vatandaşlar ilk kez düzenli şebeke suyuna erişim sağlayacak.

Belediye ve MUSKİ açıklaması:

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın destekleriyle içme suyu altyapısı bulunmayan yerleşimlere yeni hatlar kazandırılmaya devam edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, yerleşimin kurulduğu günden bu yana şebeke suyu bulunmayan vatandaşlarımız ilk kez musluklarından kesintisiz içme suyuna kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

Yerel altyapı yatırımı, bölge halkının günlük yaşam kalitesini artırmayı ve kırsal bölgelerde temel hizmetlere erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. MUSKİ ekiplerinin saha çalışmaları devam ediyor ve hattın tamamlanmasıyla ilgili süreç takip ediliyor.

MİLAS SAZALAN’A 2 BİN METRELİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI