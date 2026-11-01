Sağlık ve sporun birleştiği hayat: Dr. Ejder Sözen'e özel ödül

Dr. Ejder Sözen, Muğla’nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi’nde yürüttüğü aile hekimliği hizmeti ile spor ve toplum sağlığı alanındaki çalışmaları nedeniyle bu yıl önemli bir ödüle layık görüldü. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından verilen Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında kendisine Özel Hizmet Ödülü takdim edildi.

Bencik'ten uluslararası arenaya:

Yatağan’daki görevini sürdüren Sözen, sadece bir aile hekimi olarak değil; aynı zamanda yetiştirdiği dünya ve Avrupa şampiyonu okçularla da tanınıyor. Eğittiği sporcular ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil ederek bölgenin adını spor sahalarında duyuruyor.

Hekimlik pratiği ile sporcuların fiziksel ve mental hazırlık süreçlerine katkı sağlayan Sözen, sağlıklı yaşam ve yetenek geliştirme ekseninde yürüttüğü faaliyetlerle toplumda örnek bir rol üstleniyor.

Ödülün değeri ve takdimi:

Ödül, Türkiye’de sağlık, bilim ve toplumsal hizmet alanlarında fark yaratan çalışmaları tanımayı amaçlayan bir çerçeve içinde verildi. Sözen’in çalışmaları; sağlık hizmetlerine erişim, spor yoluyla toplumsal gelişim ve genç yeteneklerin desteklenmesi alanlarında dikkat çekti.

Ödül töreninde, ödülün takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Sözen, aldığı bu ödülle hem mesleki hem de yerel düzeyde yürüttüğü çabaların ülke çapında kabul gördüğünü göstermiş oldu.

Yatağan’daki görevinin başında kalan Dr. Ejder Sözen, çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ederek sağlık ve spor arasındaki bağa vurgu yapıyor ve yetiştirdiği sporcularla Türk sporuna katkı sunmayı sürdürüyor.

DR. EJDER SÖZEN'E CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZEL ÖDÜL