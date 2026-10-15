Altıeylül’e hizmet hızını artıracak yeni araç bakım merkezi açıldı

Altıeylül Belediyesi yeni bakım tesisini hizmete sundu

Altıeylül Belediyesi, araç filosunun bakım ve onarım ihtiyaçlarına cevap verecek Araç Bakım ve Onarım Hizmet Binasının açılışını törenle gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hakan Şehirli in ev sahipliğinde düzenlenen törende protokol üyeleri, muhtarlar, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Yaklaşık 24 milyon 557 bin lira tutarındaki yatırım, belediyenin hizmet kapasitesini artırmayı ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

tesisin yapısı ve kapasitesi:

Tesis, araç bakım ve onarım alanları, boyahane, kaynak atölyesi, iş makineleri ağır bakım bölümleri, depo ve teknik birimlerden oluşuyor. Belediye envanterinde kayıtlı 135 aracın bakım ve onarım işlemleri, tesis bünyesinde görev yapacak 14 kişilik uzman ekip tarafından yürütülecek. Ayrıca tesis bünyesinde kurulan bakım takip sistemiyle araçların bakım geçmişi, arıza kayıtları ve yedek parça ihtiyaçları düzenli biçimde izlenecek.

beklenen tasarruf ve hizmet etkinliği:

Belediyenin dışarıdan aldığı bakım hizmetlerini azaltmayı amaçlayan yatırım, maliyetleri düşürmenin yanı sıra hizmet sürekliliğini de güçlendirecek. Başkan Hakan Şehirli açılışta, "Tasarruf ettiğimiz her kuruş, Altıeylül’e hizmet olarak dönecek" ifadelerini kullanarak, tesisin belediye bütçesine katkısına vurgu yaptı. Belediyenin kendi imkânlarıyla gerçekleştirebileceği işlerin artması, acil müdahalelerin hızlanması ve bakım planlamasında disiplin sağlanması bekleniyor.

Açılışın ardından katılımcılar tesis sahasını gezerek araç bakım ve onarım bölümleri ile teknik birimler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, tesiste yürütülecek günlük bakım, periyodik kontroller ve ağır onarım işlemlerinin belediye hizmetlerinde aksama yaşanmadan yürütülmesini sağlayacağını belirtti. Bu sayede yolların onarımı, temizlik hizmetleri ve diğer belediye hizmetlerinin sahada daha hızlı erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Yatırımın planlanması ve hayata geçirilmesinde emeği geçen belediye çalışanları ile teknik ekiplere teşekkür eden Şehirli, tesisin Altıeylül halkı için hayırlı olmasını diledi. Kurdele kesimi ve bilgilendirme gezisinin ardından, tesisin devreye alınmasıyla araç bakım süreçlerinin daha planlı yürütülmesi ve belediye bütçesinde önemli tasarruf sağlanması bekleniyor.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN ARAÇ BAKIM VE ONARIM HİZMET BİNASI'NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.