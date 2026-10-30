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Altın Portakal'da çevreci dönüşüm ve yoğun gösterimler

63. Altın Portakal Film Festivali, gösterim, panel ve söyleşilerle sürüyor; basılı materyallerin azaltılması ve Film Forum’da çevreci ödüller öne çıkıyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:41

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Altın Portakal'da çevreci dönüşüm ve yoğun gösterimler

altın portakal programı ve çevresel adımlar

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema, belgesel gösterimleri, paneller ve söyleşilerle dolu kapsamlı bir programla devam ediyor. Festival, sosyal sorumluluk vurgusunu öne çıkararak bu yıldan itibaren basılı materyalleri azaltma yönünde adımlar atıyor ve Film Forum’da çevreci ödüller vermeye başladı. Bugün festival, Yeşil Setler Mümkün İnisiyatifi'nin düzenlediği bir söyleşiye ev sahipliği yaptı.

yeşil setler paneli:

"Sinemanın Geleceği- Film Endüstrisinde İklim Odaklı Dönüşüm" başlıklı panelin moderatörlüğünü Yeşil Setler Mümkün (YSM) Genel Koordinatörü Yeşim Girgin üstlendi. Girgin, yaklaşık üç yıldır yürüttükleri projenin çıkış noktasının sektör içinden bir duyarlılık olduğunu vurgulayarak, dışardan yapılan düzenlemelerin sektör gerçekleriyle uyuşmadığını ve bu yüzden işlevsiz kaldığını belirtti. Girgin, "İklim kadar önemli ve bir anlamda sinemanın geleceğini belirleyecek olan bir konunun sektör içinden kişiler tarafından içselleştirilmediği sürece hayata geçirilemeyeceğini düşünüyoruz" sözleriyle sektör içi sahiplenmenin önemine dikkat çekti.

gösterimler ve seyirci buluşmaları:

Festival programında yeni yerli yapımların yanı sıra dünya sinemasından örnekler de yer alıyor. Ekipleriyle birlikte seyirciyle buluşan yapımlar arasında Elisa, Kadim Mavi, Hakikatin Ölümü, Babalarımdan Biri Ay’dır, Umut Işığı ve Riverstone bulunuyor. Ayrıca Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim bölümlerinde birbirinden farklı hikâyeler perdede yer alıyor.

Gösterimlerin ardından gerçekleşen soru-cevap oturumlarında seyirciler, film ekiplerine doğrudan sorular yönelterek üretim süreçleri ve temalar üzerine sohbet etme imkânı buluyor. Festival, sürdürülebilirlik ve izleyici etkileşimini aynı anda öne çıkararak programını tüm hızıyla sürdürüyor.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ SİNEMA, BELGESEL GÖSTERİMLERİ, PANELLER VE SÖYLEŞİLERLE DOLU BİR...

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ SİNEMA, BELGESEL GÖSTERİMLERİ, PANELLER VE SÖYLEŞİLERLE DOLU BİR PROGRAMLA TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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