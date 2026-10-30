Başiskele kasımda tiyatrodan söyleşiye yoğun bir kültür takvimi sunuyor

Kasım programı kültür ve sanatı her yaştan vatandaşa taşıyacak

Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan Kasım 2026 Kültür Sanat Başiskele programı, kasım boyunca tiyatrodan söyleşiye, çocuk etkinliklerinden aile eğitimlerine uzanan zengin bir takvim sunuyor.

Çocuk ve gençlik etkinlikleri:

Ayın ilk etkinliği 1 Kasım Pazar saat 16.00'da Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde sahnelenecek Kitaplar Ülkesi adlı çocuk tiyatrosu olacak. 6 Kasım Cuma saat 19.30'da aynı merkezde çocuklar Rapunzel oyunuyla tiyatro keyfi yaşayacak.

Çocuklara yönelik gösteriler ay boyunca devam edecek; 20 Kasım Cuma saat 15.00'te Kediler Sokağı ve 22 Kasım Pazar saat 16.00'da Taş Prenses adlı çocuk oyunları Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde sahnelenecek.

Yetişkinler ve ailelere yönelik programlar:

Yetişkin seyirci için 17 Kasım Salı saat 20.00'de Unutmak adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluşacak. Kitap ve ebeveynlik temalı etkinlikler arasında 20 Kasım Cuma saat 11.00'de Kitaphane'de düzenlenecek Satır Arası Ebeveynlik programı ve 20 Kasım Cuma saat 20.00'de Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde sahnelenecek Püsküllü Muamma yer alıyor.

22 Kasım Pazar saat 14.00'te Başiskele Belediyesi Antik Köfte Kafe & Restoran'da gerçekleştirilecek Evlilik Okulu ile kadın ve aile odaklı çalışmalar programa dahil edildi. Ayrıca 25 Kasım Çarşamba saat 20.00'de Kitaphane Kültür Söyleşileri kapsamında kitapseverler bir araya gelecek.

Başiskele Belediyesi, kültür ve sanatın farklı dallarını her yaştan vatandaşa ulaştırmayı hedefliyor ve kasım ayı etkinlikleriyle ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmayı sürdürecek. Etkinliklerin bir bölümü rezervasyonlu ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

BAŞİSKELE'DE KASIM AYI BOYUNCA TİYATRODAN SÖYLEŞİYE, ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDEN AİLE EĞİTİMLERİNE UZANAN ZENGİN KÜLTÜR VE SANAT PROGRAMI VATANDAŞLARLA BULUŞTURULACAK.