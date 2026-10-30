Bulanık'tan bakanlığa: MSB daire başkanı Hakan Yaşar öğrencilerle buluştu

Bulanık'ta kariyer ve yerel ilham buluşması:

Muş’un Bulanık ilçesinde düzenlenen Kariyer Günleri programı, memleketinden çıkan bir devlet yöneticisini ağırladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdari İşler Daire Başkanı Hakan Yaşar, Bulanık Gençlik Merkezi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek kişisel yolculuğunu ve mesleki tecrübelerini anlattı. Etkinlik, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünde düzenlenmesiyle de ayrı bir anlam kazandı.

yaşam öyküsü ve tavsiyeler:

Gündüzü köyünden çıkıp zorlu koşullarda eğitimine devam eden Yaşar, kendi öğrencilik yıllarından örnekler vererek gençlere somut öneriler sundu. Konuşmasında ideallerin peşinden gitmenin önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Biz de sizin oturduğunuz sıralarda oturduk. Kışın zor şartlarına rağmen okuduk. Hepimizin idealleri vardı ve bu ideallerimizin peşinden koştuk. Sizler de imkânlarınızı iyi değerlendirin, okuyun ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olun. Şimdi biz ön sıralardayız ama bundan sonra sizler ön sıralara geleceksiniz ve yerimize geçeceksiniz."

Yaşar ayrıca teknolojinin bilinçli kullanımına dikkat çekti; gençlere telefon ve sosyal medyada geçirdikleri süreyi azaltmalarını, işlerine, ailelerine ve büyüklerine saygılı bireyler olmalarını öğütledi. Söyleşide öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Yaşar, meslek seçiminden kamu yönetiminde karşılaşılan pratik durumlara kadar geniş bir yelpazede deneyimlerini aktardı.

etkinlikte veda ve teşekkürler:

Programın açılışında konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, böyle bir buluşmanın anlamına değinerek Yaşar’ın aynı coğrafyada büyüyüp önemli bir göreve gelmesinin gençlere ilham vereceğini ve salonu "O başarabildiyse ben de başarabilirim" düşüncesiyle terk etmelerini diledi. Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından gençlere çeşitli hediyeler dağıtılarak sonlandırıldı.

Programın kapanışında İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ile TÜGVA Bulanık Şube Başkanı Fikret Aral tarafından Hakan Yaşar’a teşekkür plaketi takdim edildi. Yerel katılımın yoğun olduğu etkinlik, öğrencilerle yöneticiler arasındaki iletişimi güçlendirme ve gençlere örnek olma amacıyla memnuniyetle karşılandı.

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDE DÜZENLENEN ‘KARİYER GÜNLERİ’ PROGRAMINA KATILAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANI HAKAN YAŞAR, MEMLEKETİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI.