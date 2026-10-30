Öğrenciler Antalya'nın saklı mirasını adım adım keşfetti

Gezi programı ve hedefleri:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen kültür gezisi, özellikle yeni başlayan Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin eğitim gördükleri kenti tanımalarını amaçladı. Proje, Antalya Kent Araştırmaları Merkezi, Behlül Dal Sinema Müzesi ve Hıdırlık Kulesi gibi kentin tarihî ve kültürel değerlerinin yerinde görülmesini sağlayacak şekilde planlandı.

Etkinlik, öğrencilerin yalnızca turistik yüzüyle sınırlı kalmayıp kentin geçmişini, yerel belleğini ve kültürel çeşitliliğini keşfetmelerine fırsat verdi. Bu yaklaşım, gençlerin şehirle aidiyet duygusu geliştirmesine ve üniversite yaşamına daha hızlı uyum sağlamasına katkı sunuyor.

Öğrencilerin gözlemleri:

Geziye katılan Hemşirelik Fakültesi öğrencileri ziyaretlerin hem bilgilendirici hem de ilham verici olduğunu belirtti. Öğrenci Gülşen Öztürk etkinlik hakkında, "Antalya’ya farklı bir pencereden bakma fırsatımız oldu. Şehrin sadece turistik yönünü değil, tarihi ve kültürel zenginliklerini de yakından tanıdık" dedi. Bir diğer öğrenci Nebi İzci ise, "Çok çeşitli müzeleri, tarihi mekânları ve kent belleğine ait materyalleri inceleme şansı bulduk; gezi öğreticiydi" ifadelerini kullandı.

Projeyi yürütenler ve gelecek planları:

Akdeniz Üniversitesi adına geziye katılan öğretim görevlisi Rabia Işık, projenin birinci sınıf öğrencilerinin kentsel yapı, kültür ve tarih bilgilerini zenginleştirdiğini vurguladı ve bu tür çalışmaların öğrencilerin kültürel gelişimine katkı sağladığını belirtti. Kadın Danışma Merkezi Sorumlusu Havane Üzülen ise projenin gençlerin üniversite yaşamına uyumunu desteklemeyi hedeflediğini, önümüzdeki dönemde atölye, eğitim ve benzeri geziler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Genel olarak bu tür iş birlikleri, hem öğrencilerin eğitim deneyimini zenginleştiriyor hem de kentin kültürel kurumlarına genç kuşakların ilgisini artırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi'nin ortak çalışması, üniversite-toplum ilişkilerini güçlendirerek öğrencilerin kentle daha derin bir bağ kurmasını hedefliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANTALYA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI YAKINDAN TANIMALARINA YÖNELİK GEZİ DÜZENLEDİ.