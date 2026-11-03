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Altınordu'da zabıta takibiyle yakalanan dilencinin üzerinde 21 bin 932 lira çıktı

Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimde yakaladığı dilencinin üzerinde 21 bin 932 lira çıktı; şahsa bin 764 lira idari para cezası verildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Altınordu'da zabıta takibiyle yakalanan dilencinin üzerinde 21 bin 932 lira çıktı

Altınordu'da zabıta takibi sonucu bulunan para miktarı

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü denetimler sırasında, Düz Mahalle'de vatandaşlardan para topladığı belirlenen bir kişi takibe alındı. Takip sonucu yakalanan şahıs, zabıta ekipleri tarafından Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

denetim ve yakalama süreci:

Yetkililer, dilencilere yönelik gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında şüphelinin hareketlerini izledi. İddialara göre şahıs, Düz Mahalle'de duraklayarak vatandaşlardan para toplarken tespit edildi ve ekipler tarafından müdahalede bulunuldu.

yapılan arama ve uygulanan ceza:

Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 21 bin 932 lira nakit para bulundu. Bulunan para tutarı kayıt altına alınırken, şahsa zabıta tarafından bin 764 lira idari para cezası uygulandı.

ORDU&#039;NUN ALTINORDU İLÇESİNDE DİLENCİLİK YAPTIĞI BELİRLENEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNDEN 21 BİN 932 TL...

ORDU'NUN ALTINORDU İLÇESİNDE DİLENCİLİK YAPTIĞI BELİRLENEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNDEN 21 BİN 932 TL ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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