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Çobankale'de kazılar sona erdi: buluntular belgeleme için müzeye gönderildi

Yalova Altınova'daki Çobankale'de 2026 kazıları tamamlandı; buluntular Yalova Müzesine taşındı, belgeleme ve yayın hazırlıkları yıl sonuna kadar sürecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çobankale'de kazılar sona erdi: buluntular belgeleme için müzeye gönderildi

Çobankale 2026 kazı çalışmaları tamamlandı

Yalova’nın Altınova ilçesindeki Çobankale arkeolojik alanında yürütülen 2026 yılı kazı çalışmaları sona erdi. Kazı sezonu boyunca ortaya çıkarılan buluntular, koruma ve inceleme amaçlı olarak Yalova Müzesine nakledildi.

Kazı çalışmaları ve saha incelemeleri:

Çalışmaları yerinde inceleyen Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Bayram, kazı evinde ve kazı alanında yürütülen bilimsel faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bayram’a ziyaret sırasında Müze Müdürü Ali Sinan Özbey ve Kazı Başkan Vekili Doç. Dr. Ali Özcan eşlik etti.

Belgeleme, yayın ve denetim süreçleri:

Alan çalışmalarının tamamlanmasının ardından bulunan materyallerin korunması ve bilimsel yayına hazırlanması için belgeleme süreçleri başlatıldı. Bu çalışmaların yıl sonuna kadar Yalova Müze Müdürlüğü denetiminde sürdürüleceği belirtildi.

Ziyarette ayrıca bu yıl kazılarda Bakanlık temsilcisi olarak görev yapan İznik Müzesi uzmanı Samet Sarıkayaya emeği ve katkıları nedeniyle teşekkür edildi. Yetkililer, Çobankale kazılarının Yalova’nın tarihî ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması ve korunması açısından taşıdığı önemi vurguladı.

YALOVA’NIN ALTINOVA İLÇESİNDE BULUNAN ÇOBANKALE’DE 2026 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI...

YALOVA’NIN ALTINOVA İLÇESİNDE BULUNAN ÇOBANKALE’DE 2026 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. KAZILARDA ORTAYA ÇIKARILAN BULUNTULAR YALOVA MÜZESİNE NAKLEDİLİRKEN, BELGELEME VE YAYINA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ YIL SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLMESİ PLANLANIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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