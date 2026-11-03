Okul bahçesinde hareketlendi: Yeşilyurt'tan öğrenciler için spor atölyesi

Yeşilyurt Belediyesi'nden Begüm Kartal İlkokulu'na spor dopingi

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Spor Okulda Projesi kapsamında, Begüm Kartal İlkokulu öğrencilerine yönelik sportif ve eğitici etkinlikler düzenlendi. Proje, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunmayı, spora ilgiyi artırmayı ve erken yaşta düzenli spor alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

etkinliklerin içeriği:

Programda öğrencilerin dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirmeye yönelik eğlenceli çalışmalar öne çıktı. Uygulamalı atölyelerde çocuklar hem oyun temelli etkinliklerle hem de temel hareket eğitimleriyle tanıştı. Masa tenisi başta olmak üzere farklı spor branşları hakkında bilgilendirmeler yapıldı; böylece öğrenciler yeni disiplinleri deneyimleme fırsatı buldu.

katılımcıların tepkisi:

Etkinlik boyunca öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkati çekti. Öğretmenler ve öğrenciler, gerçekleştirilen programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek Yeşilyurt Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Uygulamalı çalışmaların, çocuklarda spora karşı olumlu tutum geliştirilmesine ve günlük yaşamda daha fazla hareket alışkanlığı edinilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Proje, okul ortamında sporun yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar arasında yer alırken, benzer etkinliklerin sürdürülebilirliği önem taşıyor. Begüm Kartal İlkokulu'ndaki uygulama, çocukların yeni sporlarla tanışması ve fiziksel yetkinliklerini geliştirmesi açısından dikkat çekti.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA SPOR DOLU ETKİNLİK