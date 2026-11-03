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Atakum'da takip sonucu yakalandı: uyuşturucu ticaretinden tutuklama

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı'nın takibiyle düzenlenen operasyonda bonzai ham maddesi, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Atakum'da takip sonucu yakalandı: uyuşturucu ticaretinden tutuklama

Olayın ayrıntıları:

Samsun'un Atakum ilçesinde yürütülen çalışmada, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan operasyonda bonzai ham maddesi, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonun süreci:

Ekipler takip ve istihbari çalışma sonucu şüphelinin faaliyetlerini izledi ve düzenlenen operasyonda şahıs yakalandı. Gözaltına alınan B.B. ilk işlemler için jandarma birimine götürüldü ve işlemleri tamamlandı.

Adli süreç:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.B. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, zanlıyı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutukladı ve cezaevine gönderilmesine karar verdi.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMA SONUCU UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN B.B., TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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