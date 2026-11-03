Düzce'de yolcunun eliyle taşınan plaka trafikte dikkat çekti

Olay anı ve kayda yansıyan görüntüler:

Düzce'de trafikte ilerleyen bir motosikletin plakası seyir halindeyken yerinden çıktı. Arka koltukta oturan yolcu, plakanın düşmesini önlemek için eline alıp tutmaya başladı. O anlar, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı ve çevredeki sürücülerin dikkatini çekti.

görüntülerin taşıdığı riskler ve gözlemler:

Kaydaki sahnede, yolcunun elde plaka tutarak seyahat etmesi dikkat çekiyor. Bu durum hem yolcunun dengesi hem de sürücünün dikkati açısından risk oluşturabilir; ayrıca düşen parçalar veya savrulan plakalar diğer araçlar için tehlike yaratabilir. Görüntülerde olayın yalnızca bu anları yer alıyor, kazaya veya yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Benzer durumların önlenmesi için araç çıkışından önce bağlantı elemanlarının kontrol edilmesi ve seyir halindeyken herhangi bir parçanın elle tutulmaması gerektiği dikkat çekiyor. Bu tür anlar, trafikteki diğer kullanıcıların da farkındalığını artırıyor ve güvenlik önlemlerinin önemini hatırlatıyor.

DÜZCE'DE SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN YERİNDEN ÇIKAN PLAKASINI ARKA KOLTUKTA OTURAN YOLCU ELİYLE TUTARAK YOLCULUĞA DEVAM ETTİ.