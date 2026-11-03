Burdur'da ekim operasyonları sonucu iki kişi tutuklandı

Burdur'da kaçakçılık operasyonları

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Burdur, Bucak ve Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürüttüğü ekim ayı operasyonlarında çeşitli kaçakçılık suçlarına yönelik geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında toplam 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; bunlardan 2'si tutuklandı, diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

operasyonun kapsamı:

Çalışmalar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri öncülüğünde silah kaçakçılığı, alkollü içki kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık iddialarını kapsayacak şekilde planlandı ve ekim ayı boyunca çeşitli noktalarda arama ve yakalama işlemleri yapıldı. Soruşturma koordinasyonu, ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile sağlandı.

ele geçirilen malzemeler ve soruşturma süreci:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 2 adet 7,65 milimetre ve 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 30 adet 7,65 milimetre ile 4 adet 9 milimetre tabanca fişeği bulundu. Ayrıca aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği, 1 kılıç, 2 kama, 2 bıçak ve 15 litre kaçak içki ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler sürüyor; soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesi ve olası bağlantıların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yetkililer, bölgedeki kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BURDUR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE EKİM AYI BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILIRKEN, 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.