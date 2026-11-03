Mağdur sıfatıyla dinlenenler sanık oldu: Antalya rüşvet davasında sayı 50’ye çıktı

Davanın kapsamı:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce hazırlanan 702 sayfalık iddianame ile 41 kişi hakkında kamu davası açılmıştı. İddianamede icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamalarına yer verilmiş, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapılmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından görülen duruşmalarda, bazı kişilerin ifadeleri ve mahkeme kararları üzerine yeni soruşturmalar başlatıldı. Mahkemece yapılan suç duyurusu sonrasında yürütülen soruşturma evresinde mali kayıtlar, belediye belgeleri, bilirkişi raporları ve MASAK verileri delil olarak dosyaya eklendi.

Ek iddianame ve karar süreçleri:

8 Mayıs 2026 tarihli duruşmada mahkeme, daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla dinlenen çok sayıda kişi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Buna ilişkin soruşturma sonucu hazırlanan ek iddianamede 10 kişi hakkında suç şüphesiyle hareket edildiği belirtildi. İddianamede bazı şüphelere ilişkin soruşturma evraklarının ayrılarak başka dosyayla birleştirildiği, ayrıca Yusuf Y., Sezgin K., Mehmet S.A., Demir D. ve İbrahim T. hakkında daha önce verilen "ek kovuşturmaya yer olmadığı" kararlarının Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığı kaydedildi. Ramazan K. hakkındaki benzer kararın ise yeni delil olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Sanık ifadelerinde öne çıkan noktalar:

Yusuf Y.'nin savunması:

Ek iddianameyle hakkında "rüşvet verme" suçlaması yöneltilen ve etkin pişmanlıktan yararlanma kararı verilen iş insanı Yusuf Y., duruşmada savunma yaptı. Aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Yusuf Y., hakkında dosyada yer alan ödemelere ilişkin olarak, 8,5 milyon TL ve 30 milyon TL tutarındaki ödemeleri kabul ettiğini ancak bunları "gönüllü bağış" olarak vermediğini söyledi: "8,5 milyon TL’lik ödemeyi gönüllü olarak, bağış olarak vermedim. Vermek zorunda kaldığım için verdim. Çünkü ticaret yapıyorum. 115 milyon TL param içeride kaldı. O parayı alabilmek için bu parayı vermek zorunda kaldım."

30 milyon TL'lik ödeme hakkında da Yusuf Y., bunun karşılığında herhangi bir hizmet alınmadığını, parayı ailevi gerekçelerle ve talep üzerine verdiğini bildirdi ve hâlâ bu paranın geri dönmediğini ifade etti.

Proje ortakları ve kentsel dönüşüm iddiaları:

Konyaaltı'ndaki bir kentsel dönüşüm projesinin ortaklarından Hakan I., mahkeme huzurunda proje iskânı karşılığında bir dairenin "alınıp verildiğini" iddia etti. Aylık gelirini 300 bin TL olarak açıklayan Hakan I., iskân sürecinde bekletildiklerini, başvuru tarihleri ve iskânın verilme zamanlarıyla ilgili gecikme olduğunu belirterek "Mecburiyetten, zorla bizden bu daireyi aldılar" dedi.

Projeye ortak olan Mehmet Akif K. ise daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla ifade verdiğini, aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu belirterek 2016–2017 dönemindeki iskân başvuruları ve sonrasında istenen daireye ilişkin değerlendirmelerini yineledi ve bahsi geçen dairenin Muhittin Böcek tarafından alındığını duyduklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm, dükkân talepleri ve diğer savunmalar:

Kentsel dönüşüm projesinde ihaleyi alan ve daha önce mağdur sıfatıyla ifade veren Sezgin K., aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu belirterek, dava konusu proje sırasında dönemin başkan yardımcısı Serkan T.'nin kendisinden 6 dükkân talep ettiğini, kendisinin 5 dükkân verdiğini söyledi. Hakediş ve proje teslim sürecine ilişkin evrakların dosyada bulunduğunu belirtti.

Hakkında ek iddianameyle cezalandırma talep edilen İbrahim T. ise suçlamaları reddetti; Antalya'da 20 yıldır inşaat yaptığını ve üzerine atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. Mahkeme salonunda Tuncay K.'nin yanına gelip helallik istediğine ilişkin ifadesini de aktardı.

Mahkeme heyeti, beyanların alınmasının ardından bazı eksiklik ve mazeret beyanlarını değerlendirdi. Hakkında zorla getirilme emri bulunan Demir D. için yakalama emri çıkarıldı; duruşmaya katılmayan Mehmet Salih A. ve Muvakkaf E. hakkında yeniden zorla getirilme kararı verildi ve bu emirlerin muhataplarının adreslerinde bizzat uygulanarak duruşmaya getirilmelerinin sağlanması talimatı verildi.

Davanın bir sonraki duruşma tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek olup, mahkeme dosyaya eklenen sanıkların savunmalarını dikkate alarak süreci sürdürecek.

MUHİTTİN BÖCEK