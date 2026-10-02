İstanbul'da yenilikçi ekonomiye 300 milyon TL'lik mali destek programı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2026 Yılı İnovasyon Ekonominin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı'nı ilan etti. Program kapsamında İstanbul'un yenilikçi ekonomi ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla toplam 300 milyon TL kaynak ayrıldı. Destek almaya hak kazanacak projelere ise 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında bütçe sağlanacak.

programın hedefleri:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen programın ana hedefi, İstanbul'daki yenilikçi endüstriler alanındaki üretim kapasitesini artırmak; ekosistemdeki paydaşlar arasında iş birliğini güçlendirmek ve kentin uluslararası düzeyde yenilikçi şehir kimliğini görünür kılmaktır. Program iki öncelikli alana odaklanıyor: yenilikçi endüstriler ile kültür ekosistemlerinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve İstanbul'un yenilikçi şehir kimliğinin güçlendirilmesi.

Birinci öncelik kapsamında, yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir altyapı, platform ve iş modellerinin geliştirilmesi desteklenecek. Üretim imkanlarının iyileştirilmesi, farklı sektör ve disiplinlerden paydaşların ortak projeler yürütmesi, kültürel mirasın dijital ve teknolojik yöntemlerle korunup yeniden yorumlanması ile geleneksel üretimlerle çağdaş tasarım yaklaşımlarının buluşturulmasına yönelik projeler değerlendirilecek.

yenilikçi şehir uygulamaları:

İkinci öncelik ise kamusal alanların yenilikçi tasarımlarla yeniden işlevlendirilmesi, uluslararası sanatçı ikamet programlarının geliştirilmesi, müze ve tarihi alanlarda genişletilmiş gerçeklik (XR) uygulamalarının hayata geçirilmesi ve atıl yapıların yenilikçi üretim ve çalışma mekânlarına dönüştürülmesine yönelik çalışmaları kapsıyor. Bu kapsamda ortaya çıkacak ortak altyapı kurumları ve platformların teşvik edilmesi önemli bir amaç olarak öne çıkıyor.

Dr. Ziya Taşkent, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri, programla ilgili değerlendirmesinde şunları belirtti: "İstanbul Kalkınma Ajansı olarak toplam bütçesi 300 milyon lira olan bir Mali Destek Programı ilanına çıktık. Bu program ile amacımız; İstanbul’da bu alanda faaliyet gösteren kurumların kapasitelerini artırması. Bu kapasiteyi; beşeri kapasite, kurumsal kapasite, üretim kapasitesi olarak düşünebiliriz."

Taşkent ayrıca, programın İstanbul'un kültürel mirasını teknolojiyle buluşturan projelere uygun olduğunu vurguladı: "Öte yandan İstanbul’un sahip olduğu kültürel miras envanteri, bu zengin miras ile yine İstanbul’da yerleşik teknoloji sağlayıcıları, teknoloji geliştiricileri buluşturan; örneğin bir İstanbul kültürel miras değerini dijital teknolojilerle yeniden yorumlayan tarzda projeler bu programın kapsamına uygun olacaktır."

başvuru süreci ve takvim:

Mali destek programına başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Başvurular, program rehberinde yer alan kriterler doğrultusunda bağımsız değerlendiriciler tarafından puanlanacak ve seçilecek projeler bütçe aralığına göre desteklenecek. Program için son başvuru tarihi 4 Aralık 2026 olarak ilan edildi.

İSTKA, doğru iş planı ve uygulanabilir yöntemlerle hazırlanan projelerin İstanbul'a somut katkı sağlayacağına inandığını belirtiyor; başvuruda bulunan ekiplerden ortak altyapı ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlara öncelik vermeleri bekleniyor.

PROGRAM ÇERÇEVESİNDE İSTANBUL’UN YENİLİKÇİ EKONOMİ EKOSİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA TOPLAM 300 MİLYON TL KAYNAK TAHSİS EDİLİRKEN, DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJELERE 5 MİLYON TL İLE 20 MİLYON TL ARASINDA BÜTÇE SAĞLANACAK.